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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۴۶۲۵
کد خبر:۱۳۹۴۶۲۵
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جنگف افزار؛

لوگرهای صداخفه‌کن‌دار مرموز بریتانیا در جنگ جهانی دوم

در مجموعه موزه سلطنتی اسلحه بریتانیا چند تپانچه لوگر وجود دارد که با صداخفه‌کن‌های بدون نشان پارکر هیل تجهیز شده‌اند؛ سلاح‌هایی تجاری که شماره سریال هر تپانچه با صداخفه‌کن مخصوص همان نمونه تطبیق داده شده و حتی مگسک آن‌ها برای نصب دقیق صداخفه‌کن تغییر کرده است. هیچ سند رسمی روشنی درباره مأموریت این لوگرها وجود ندارد، اما شواهد نشان می‌دهد ممکن است این سلاح‌ها در حوالی سال‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۴۱ برای عملیات مخفی بریتانیا در اروپای اشغال‌شده آماده شده باشند؛ زمانی که هنوز تپانچه مخفی «ول‌راد / Welrod» ساخته نشده بود. اینکه این لوگرهای بی‌نشان دقیقاً برای چه مأموریت‌هایی در نظر گرفته شده بودند، همچنان یکی از بخش‌های مبهم و جذاب تاریخ تسلیحات مخفی جنگ جهانی دوم است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بیشتر با تاریخچه و عملکرد این سلاح‌های نادر آشنا شوید.
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