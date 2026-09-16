نقشه راه فوری چین برای ایران و آمریکا!
چین در پیامی خطاب به ایران و واشنگتن اعلام کرد: ادامه درگیری میان واشنگتن و تهران به نفع هیچیک نیست. از ایران و آمریکا میخواهیم منطقی عمل کرده و خویشتنداری کنند و به تفاهم اسلامآباد بازگردند.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۲۴| |
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به گزارش تابناک؛ وانگ یی، وزیر خارجه چین از ایران و آمریکا خواست به تفاهمنامه اسلامآباد بازگردند.
وزیر امور خارجه چین اظهار کرد: ادامه درگیری میان واشنگتن و تهران به نفع هیچیک از طرفها نیست. از ایران و آمریکا میخواهیم منطقی عمل کرده و خویشتنداری کنند و به تفاهم اسلامآباد بازگردند.
او گفت: از واشنگتن و تهران میخواهیم چارچوب مذاکرات را بر اساس توافق موجود در تفاهم اسلامآباد بازسازی کنند.
وانگیی ادامه داد: از واشنگتن و تهران میخواهیم درباره مسائل باقیمانده وارد رایزنیهای جدی و اساسی شوند. نمیخواهیم شاهد گسترش بیشتر تنشهای منطقهای و کشیده شدن آن به یمن و دریای سرخ باشیم.
منبع: انتخاب
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