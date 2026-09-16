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نقشه راه فوری چین برای ایران و آمریکا!

چین در پیامی خطاب به ایران و واشنگتن اعلام کرد: ادامه درگیری میان واشنگتن و تهران به نفع هیچ‌یک نیست. از ایران و آمریکا می‌خواهیم منطقی عمل کرده و خویشتنداری کنند و به تفاهم اسلام‌آباد بازگردند.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۲۴
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وانگ یی

به گزارش تابناک؛ وانگ یی، وزیر خارجه چین از ایران و آمریکا خواست به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگردند.

 وزیر امور خارجه چین اظهار کرد: ادامه درگیری میان واشنگتن و تهران به نفع هیچ‌یک از طرف‌ها نیست. از ایران و آمریکا می‌خواهیم منطقی عمل کرده و خویشتنداری کنند و به تفاهم اسلام‌آباد بازگردند.

او گفت: از واشنگتن و تهران می‌خواهیم چارچوب مذاکرات را بر اساس توافق موجود در تفاهم اسلام‌آباد بازسازی کنند.
 
وانگ‌یی ادامه داد: از واشنگتن و تهران می‌خواهیم درباره مسائل باقی‌مانده وارد رایزنی‌های جدی و اساسی شوند. نمی‌خواهیم شاهد گسترش بیشتر تنش‌های منطقه‌ای و کشیده شدن آن به یمن و دریای سرخ باشیم.
منبع: انتخاب 

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