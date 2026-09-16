بازرسی از کشتی‌هایی با پرچم خارجی «به منظور اطمینان از سلامت سامانه های عملیاتی و فناوری اطلاعات کشتی پس از مشاهده نشانه‌هایی مبنی بر نفوذ به شبکه‌های هر ۲ کشتی انجام شده بود.

به گزارش تابناک؛ وال استریت ژورنال نوشت: آمریکا حمله سایبری اخیر به ۲ شناور حامل نفت و گاز طبیعی مایع که به مقصد آمریکا در حال عبور از تنگه جبل الطارق بود، بررسی می کند.

این روزنامه در ادامه یادآور شد: حملات اخیر نگرانی‌هایی را مبنی بر تلاش دشمنان آمریکا برای گسترش جنگ خاورمیانه ایجاد کرده است.

همچنین مقام های آمریکایی گفتند که یک تیم تخصصی به ریاست گارد ساحلی آمریکا و شامل ماموران اف بی آی، در ماه اوت و پس از ورود ۲ نفتکش به خلیج مکزیک، وارد آنها شدند.

طبق بیانیه‌های گارد ساحلی و اف‌بی‌آی، بازرسی از کشتی‌های با پرچم خارجی «به منظور اطمینان از سلامت سامانه های عملیاتی و فناوری اطلاعات کشتی پس از مشاهده نشانه‌هایی مبنی بر نفوذ به شبکه‌های هر ۲ کشتی اتخاذ شده بود.»

اف‌بی‌آی اعلام کرد که ماموران آن ۲۱ و ۲۴ اوت (۳۰ مرداد و ۲ شهریور) سوار بر این کشتی ها شدند. طبق داده‌های ردیابی کشتی ها و گفته‌های یکی از مقام ها، این نفتکش‌ها در اوایل ماه اوت هنگام عبور از تنگه جبل الطارق هدف حمله قرار گرفتند. این مکان و همچنین مقصد کشتی‌ها، احتمالاً نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه مهاجمان سعی در ایجاد اختلال در یک گلوگاه دریایی کلیدی یا حمله به یک بندر آمریکایی داشته‌اند.

به نوشته این رسانه آمریکایی، این کشتی‌ها حامل نفت و گاز طبیعی مایع بودند که خطر انفجار، تصادم یا نشت نفت را افزایش می‌دهد. کشتی‌ها با سامانه های یکپارچه‌ای کار می‌کنند که در صورت به خطر افتادن، می‌توانند موتور را خاموش کرده یا خدمه را مجبور به واگذاری ناوبری کنند.

منبع: فرهیختگان