افسر آمریکایی: گزینه سوم ترامپ، فقط «اتم» است

هیچ گزینه دیگری وجود ندارد و به هیچ عنوان نمی‌شود این موضوع را از طریق نظامی حل کرد، مگر آنکه ترامپ از سلاح هسته‌ای استفاده کند، که در آن صورت، پیامد‌های جهانی آن بسیار بدتر خواهد بود.

به گزارش تابناک؛ یک افسر سابق نیروی دریایی آمریکا و فعال در حوزه هوانوردی و نیمه‌رساناها در پیامی انتقادی و افشاگرانه نوشت: دونالد ترامپ فقط دو انتخاب پیش روی خود دارد؛

گزینه نخست اینکه رسما کنترل تنگه هرمز را به ایران واگذار کند،

گزینه دوم: یا اینکه باعث فروپاشی اقتصاد جهانی خواهد شد.

وی افزود: هیچ گزینه دیگری وجود ندارد و به هیچ عنوان نمی شود این موضوع را از طریق نظامی حل کرد، مگر اینکه ترامپ از سلاح هسته‌ای استفاده کند... که در آن صورت، پیامدهای جهانی آن بسیار بدتر خواهد بود.