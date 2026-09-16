سبک زندگی؛
دروغهایی که جامعه درباره «مرد بودن» به مردان میگوید
جامعه مدرن اغلب تصویری محدود از مردانگی ارائه میدهد؛ مرد باید همیشه قوی، مستقل، ثروتمند، موفق و از نظر عاطفی کنترلشده باشد. اما بسیاری از این معیارها بیش از آنکه واقعیتی درباره مردانگی باشند، محصول فشارهای اجتماعی، رقابت و کلیشههای فرهنگیاند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، سراغ چند نمونه از همین باورها میرود؛ از تصور اینکه درخواست کمک نشانه ضعف است و ارزش مرد با درآمد و قدرت بدنی سنجیده میشود، تا انتظاراتی که درباره احساسات، روابط عاطفی و موفقیت بر مردان تحمیل میشود.
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