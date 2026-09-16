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واکنش همسر سابق بابک جهانبخش به حرف‌های او

واکنش همسر سابق بابک جهانبخش به صحبت‌های این خواننده درباره عشق و دوست داشته شدن، مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۸۴
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2172 بازدید
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۴
بابک جهانبخش

به گزارش تابناک؛ بابک جهانبخش که مدتی است از همسر دوم خود، پریا پرتوی‌فرد، جدا شده، در یک برنامه درباره زندگی شخصی و تجربه عاطفی‌اش صحبت کرد؛ حرف‌هایی که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.

این خواننده درباره عشق و دوست داشته شدن گفت: «از دوست داشته شدن می‌ترسم. دوست ندارم عاشق بشم که آسیب ببینم. عشق یعنی خودت را دوست داشته باشی. عشق به پدر و مادر و فرزند واقعی است. اشتباه کردم که به دنبال دوست داشته شدن در یک شخص سوم می‌گشتم.»

پریا پرتوی‌فرد، همسر دوم بابک جهانبخش که این روز‌ها به‌عنوان بلاگر فعالیت می‌کند، در واکنش به این صحبت‌ها نوشت: خانم‌ها خیلی سخت و خیلی دیر دل می‌کنند، آنجایی که راهی پیدا نمی‌کنند...

واکنش همسر سابق بابک جهانبخش به حرف‌های او

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بابک جهانبخش همسر فضای مجازی خواننده
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
1
18
پاسخ
برای تو ک بد نشد مشهور شدی بلاگر شدی از سرتاپات عکس میزاری برای پول
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
دقیقن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
0
15
پاسخ
البته مهریه رو هم تا قرون آخر میخوان
زن خودم اولش گفت مهریه نمیخوام فقط منو طلاق بده، بعد رفت مهریه اش رو گذاشت اجرا، تازه خودشم روانپزشکه و به بقیه مشاوره میده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
1
5
پاسخ
رسم غلط مهریه را بردارید. مهریه تبدیل شده به خرید و فروش دختر برای ازدواج. مسائل حقوقی ازدواج را بین زن و مرد به صورت مساوی برقرار کنید تا حداقل انسان ها بخاطر مادیات ازدواج نکنند. جالب هم اینجاست که مهریه حتی با مرگ طبیعی زن هم از بین نمی رود و به پدر و مادرش و اگر آنها نباشند به وابستکان درجه اول زن به ارث می رسد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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