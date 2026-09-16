واکنش همسر سابق بابک جهانبخش به صحبت‌های این خواننده درباره عشق و دوست داشته شدن، مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

واکنش همسر سابق بابک جهانبخش به حرف‌های او

به گزارش تابناک؛ بابک جهانبخش که مدتی است از همسر دوم خود، پریا پرتوی‌فرد، جدا شده، در یک برنامه درباره زندگی شخصی و تجربه عاطفی‌اش صحبت کرد؛ حرف‌هایی که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.

این خواننده درباره عشق و دوست داشته شدن گفت: «از دوست داشته شدن می‌ترسم. دوست ندارم عاشق بشم که آسیب ببینم. عشق یعنی خودت را دوست داشته باشی. عشق به پدر و مادر و فرزند واقعی است. اشتباه کردم که به دنبال دوست داشته شدن در یک شخص سوم می‌گشتم.»

پریا پرتوی‌فرد، همسر دوم بابک جهانبخش که این روز‌ها به‌عنوان بلاگر فعالیت می‌کند، در واکنش به این صحبت‌ها نوشت: خانم‌ها خیلی سخت و خیلی دیر دل می‌کنند، آنجایی که راهی پیدا نمی‌کنند...