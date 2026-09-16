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سپاه: پهپاد MQ-۹ ارتش امریکا منهدم شد

روابط عمومی سپاه از رهگیری و انهدام پنجاه‌ودومین پهپاد MQ-9 ارتش آمریکا در آسمان قشم خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۸۰
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1150 بازدید
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پهپاد MQ-9

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: بامداد امروز (ساعت 02.29) پنجاه و دومین پهپاد MQ-9 ارتش تروریستی آمریکا به وسیلهء آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان جزیره قشم رهگیری و منهدم شد.

در طول جنگ تحمیلی سوم، صدها فروند پهپاد متجاوز توسط پدافند هوایی کشورمان ساقط شده که پهپادهای «لوکاس»، «هرمس»، «MQ-1» و «MQ-9» نیز میان آنها بوده‌اند،

همچنین چند روز پیش روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام یک فروند شناور بدون‌سرنشین (شهپاد) ارتش آمریکا در ورودی تنگه راهبردی هرمز خبر داده بود، این عملیات شامگاه پنج‌شنبه 19 شهریورماه انجام شد و این عملیات سپاه اقدامی دقیق، هوشمندانه و به‌موقع در دفاع از تمامیت ارضی و منافع حیاتی کشور تلقی می‌شود.

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برچسب ها
پهپاد MQ-9 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتش آمریکا پدافند هوایی قشم شناور بدون سرنشین انهدام شناور سقوط پهپاد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
1
5
پاسخ
حواستون باشه اینا دارن با ارسال این پهبادها سامانه های راداری کشور رو پیدا می کنن . در حال تست هستن .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
کدوم سامانه راداری
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