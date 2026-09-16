هشدار رگبار موسمی برای کشور
در این خبر توجه شما را به آمار هواشناسی برای امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور جلب می کنیم: هشدار رگبار موسمی در جنوب شرق و وزش باد شدید در شرق کشور.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۷۶| |
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به گزارش تابناک؛ محمد اصغری، کارشناس هواشناسی درباره بارش های امروز در نقاط مختلف کشور اعلام کرد: امروز عصر، جنوب سیستانوبلوچستان، جنوبغرب کرمان و شمال هرمزگان همچنان درگیر رگبارهای موسمی هستند.
وی همچنین افزود: تا جمعه، آبهای جنوبی شامل خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است؛ فعالیت تفریحی و تردد شناورهای سبک و صیادی را به زمان مناسبتری موکول کنید.
این کارشناس هواشناسی یادآور شد: از فردا کاهش نسبی دما از نیمه غربی آغاز میشود و جمعه خنکشدن در نیمه شرقی، بهویژه خراسانهای شمالی، جنوبی و رضوی و شهر مشهد، محسوستر خواهد بود.
برای شمال کشور، از پنجشنبه عصر با شمالیشدن جریانات، بارندگی در سواحل خزر آغاز میشود و از جمعه شمالغرب کشور هم منتظر بارش باشید.
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