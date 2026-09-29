کالابرگ الکترونیکی کی واریز میشود؟ / جدول زمانبندی ماهانه برای همه دهکها
سرپرستان خانواری که مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی هستند، باید بر اساس رقم آخر کد ملی خود تقویم واریز ماهانه را دنبال کنند. سازوکار اجرایی پرداخت کالابرگ برای همه دهکها در سه نوبت پانزدهم، بیستوپنجم و پنجم ماه بعد تنظیم شده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۷۵| |
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به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ فرآیند واریز اعتبار کالابرگ الکترونیکی از مردادماه امسال با تغییراتی همراه بوده است تا نظمدهی به پرداختها تسهیل شود. بر اساس دستورالعمل جدید، تخصیص اعتبار به حساب سرپرستان خانوار دیگر به صورت یکپارچه انجام نمیشود و در سه بازه زمانی مشخص صورت میگیرد.
تقویم واریز اعتبار کالابرگ بر اساس رقم آخر کد ملی
برای آگاهی از زمان شارژ اعتبار کالابرگ، سرپرستان خانوار میتوانند بر اساس رقم انتهایی کد ملی خود، طبق الگوی زیر عمل کنند:
- ۱۵ هر ماه: سرپرستان خانوارهای با رقم آخر کد ملی ۰، ۱ و ۲ به همراه خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد، بهزیستی) و نیروهای مسلح.
- ۲۵ هر ماه: سرپرستان خانوارهای با رقم آخر کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶.
- ۵ هر ماه بعد: سرپرستان خانوارهای با رقم آخر کد ملی ۷، ۸ و ۹.
اعتبار تخصیصیافته در این بازههای زمانی، تا پایان ماه بعدی در فروشگاههای طرف قرارداد جهت خرید کالاهای اساسی قابل استفاده است. این تغییر زمانبندی با هدف مدیریت بهتر تراکنشهای شبکه بانکی و توزیع تقاضا در فروشگاههای سطح کشور اتخاذ شده است.
گزارش خطا
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مبلغ؟
یارانه که سالهاست همچنان همان نفری سیصد تومن !!!
حتی پول چیپس و پفک هم نمیشه
یارانه که سالهاست همچنان همان نفری سیصد تومن !!!
حتی پول چیپس و پفک هم نمیشه
مال من که شارژ نشده هنوز. با اینکه آخر کد ملی ام 6 است
پاسخ ها
ارباب سعید مطلبی جزی| |
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
دولت پزشکیان بارها گفت کالا برگ رو افزایش میده. کو چرا افزایش نداد؟ با اینکه این دولت این همه گرونی رو آورد
من احراز هویت در ایران انجام دادم ولی نه ماه قبل نه این ماه برام واریز نشده
یارانه و کالابرگ مال خودتون
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قیمت ها و حقوق رو برگردونید به سال 92
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