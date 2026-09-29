سرپرستان خانواری که مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی هستند، باید بر اساس رقم آخر کد ملی خود تقویم واریز ماهانه را دنبال کنند. سازوکار اجرایی پرداخت کالابرگ برای همه دهک‌ها در سه نوبت پانزدهم، بیست‌وپنجم و پنجم ماه بعد تنظیم شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ فرآیند واریز اعتبار کالابرگ الکترونیکی از مردادماه امسال با تغییراتی همراه بوده است تا نظم‌دهی به پرداخت‌ها تسهیل شود. بر اساس دستورالعمل جدید، تخصیص اعتبار به حساب سرپرستان خانوار دیگر به صورت یکپارچه انجام نمی‌شود و در سه بازه زمانی مشخص صورت می‌گیرد.

تقویم واریز اعتبار کالابرگ بر اساس رقم آخر کد ملی

برای آگاهی از زمان شارژ اعتبار کالابرگ، سرپرستان خانوار می‌توانند بر اساس رقم انتهایی کد ملی خود، طبق الگوی زیر عمل کنند:

۱۵ هر ماه: سرپرستان خانوارهای با رقم آخر کد ملی ۰، ۱ و ۲ به همراه خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد، بهزیستی) و نیروهای مسلح.

سرپرستان خانوارهای با رقم آخر کد ملی به همراه خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد، بهزیستی) و نیروهای مسلح. ۲۵ هر ماه: سرپرستان خانوارهای با رقم آخر کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ .

سرپرستان خانوارهای با رقم آخر کد ملی . ۵ هر ماه بعد: سرپرستان خانوارهای با رقم آخر کد ملی ۷، ۸ و ۹.

اعتبار تخصیص‌یافته در این بازه‌های زمانی، تا پایان ماه بعدی در فروشگاه‌های طرف قرارداد جهت خرید کالاهای اساسی قابل استفاده است. این تغییر زمان‌بندی با هدف مدیریت بهتر تراکنش‌های شبکه بانکی و توزیع تقاضا در فروشگاه‌های سطح کشور اتخاذ شده است.