استیضاح ترامپ شکست خورد!

به گزارش تابناک؛ مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۳۲ رأی موافق در برابر ۱۴۷ رأی مخالف و ۴۷ رأی ممتنع با طرح استیضاح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مخالفت کرد.

پیش‌تر، آل گرین، نماینده مجلس نمایندگان، در ماه اوت پیش‌نویس طرحی را برای بحث و بررسی ارائه کرده بود که خواستار آغاز روند استیضاح شده بود. این نماینده دموکرات ایالت تگزاس، ترامپ را متهم کرده بود که نهادهای مجری قوانین مهاجرتی را به «نیروهای پلیس مسلحی تبدیل کرده است که فاسد، سهمیه‌محور و فاقد پاسخگویی هستند.»

این رأی‌گیری در حالی انجام می‌شود که ترامپ بارها پیش‌بینی کرده بود که در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر و تسلط آنها بر کنگره، استیضاح خواهد شد.

ترامپ نخستین رئیس‌جمهور در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود که دو بار روند استیضاح علیه او به جریان افتاده است؛ بار نخست در سال ۲۰۱۹ و بار دوم در سال ۲۰۲۱، که در هر دو مورد، طرح‌های مذکور در مجلس سنا رد شدند.

منبع: ایسنا