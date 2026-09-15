نمودار تغییرات بیننده صداوسیما از سال ۱۳۹۴ تا بهار ۱۴۰۵

به گزارش تابناک، جام جم نوشت: بنابر آمار ارائه شده در همایش افق تحول در صداوسیما، روند نزولی میزان بینندگان برنامه‌ های تلویزیونی در سال ۱۴۰۲ با ۵۹.۷ درصد پایان یافته و در بهار ۱۴۰۵ به عدد ۷۰.۵ درصد رسیده است.



این روند ۱۰ ساله نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۴ با ۸۴.۸ درصد روند کاهش مخاطبان تا ۱۴۰۲ ادامه داشته است.