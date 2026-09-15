En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

نمودار تغییرات بیننده صداوسیما از سال ۱۳۹۴ تا بهار ۱۴۰۵

میزان بیننده صداوسیما از سال ۱۳۹۴ تا بهار ۱۴۰۵ چه تغییراتی داشته است؟
کد خبر: ۱۳۹۴۵۶۰
| |
19 بازدید
نمودار

به گزارش تابناک، جام جم نوشت:  بنابر آمار ارائه شده در همایش افق تحول در صداوسیما، روند نزولی میزان بینندگان برنامه‌ های تلویزیونی در سال ۱۴۰۲ با ۵۹.۷ درصد پایان یافته و در بهار ۱۴۰۵ به عدد ۷۰.۵ درصد رسیده است.

این روند ۱۰ ساله نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۴ با ۸۴.۸ درصد روند کاهش مخاطبان تا ۱۴۰۲ ادامه داشته است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
صداوسیما جذب مخاطب ریزش مخاطب رسانه ملی شبکه های تلویزیون پیمان جبلی
وقتی آرامش را تور می‌کنند!/ پشت پرده تورهای هیلینگ و پاکسازی
ترامپ از عجایب روزگار است/ شهادت شهید رئیسی طبیعی نبود/ قائم پناه مثل برادر پزشکیان است! / تجمعات شبانه نیازمند آسیب شناسی هستند
تنها زن ایرانی قربانی یازدهم سپتامبر/ القاعده چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا گذاشت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تراژدی سریال‌های کمدی در تلویزیون
ارزیابی یک سال مدیریت پیمان جبلی در صداوسیما
کارگردان سینما: هیچوقت تلویزیون نداشتم و دوستش هم ندارم
با این شش اقدام اساسی، صداوسیما را نجات دهید
اعتراض به دستکاری و آمارسازی نظرسنجی‌های صداوسیما
اعتراف رئیس صداوسیما به ریزش مخاطبان رسانه ملی، نخستین گام تغییر ریل؟
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۱ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۱۹۶ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۱۱ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۱ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۰۹ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۵ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۷ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۴ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۵ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
تصاویر بوسه پسر ریما رامین فر به او در جشنواره ونیز  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qmu
tabnak.ir/005qmu