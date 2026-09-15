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هویت «براوو» خلبان آمریکایی افشا شد

پنتاگون هویت خلبان اف-۱۵ سرنگون‌شده بر فراز ایران در جریان جنگ رمضان را مخفی نگه داشته بود، اما پس از مصاحبه اخیر او با رسانه آمریکایی، توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی لو رفت.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۴۷
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خلبان آمریکایی

به گزارش تابناک به نقل از راشا تودی، پنتاگون هویت خلبان اف‌-۱۵ سرنگون‌شده بر فراز ایران را به دلایل امنیتی مخفی نگه داشت، اما نمایش چهره او در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس، عملا شناسایی این نظامی را ممکن کرد؛ اقدامی که کاربران و کارشناسان نظامی آن را «تناقض و بی‌احتیاطی امنیتی» دانسته‌اند.

بنا بر این گزارش، پس از انتشار این مصاحبه، یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با بررسی سوابق و تصاویر آرشیوی، هویت واقعی این نظامی را شناسایی کرده است.

بر اساس این ادعا، فرد معرفی‌شده با نام مستعار «براوو»، سرهنگ «جاناتان بات» با نام عملیاتی «ویپر» است. این کاربر همچنین تصاویری آرشیوی از وی منتشر کرد و مدعی شد که هویت او را «از طریق تطبیق چهره و سوابق موجود» شناسایی کرده است.

بر پایه گزارش‌ها، یک جت جنگنده اف-۱۵ آمریکایی در اوایل ماه آوریل هنگام پرواز بر فراز حریم هوایی ایران سرنگون و عملیات جستجو و نجات گسترده‌ای برای یافتن خدمه آن آغاز شد. جستجو از سوم آوریل آغاز شد و تیم‌های نجات ابتدا یکی از خلبانان را پیدا کردند. دومین عضو خدمه که مسئول سیستم‌های تسلیحاتی بود بیش از یک روز را در حال فرار بوده است.

 

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آمریکا خلبان آمریکایی ایران جنگ عملیات نجات
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