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پیام دستیار رهبر انقلاب در ستایش ۲۰۰ شب پایمردی

مشاور و دستیار رهبر انقلاب تصریح کرد: ۲۰۰ شب است که پاسداران کیان ایران‌مان، زیر باران بمب و گلوله و در میانه‌ جنگی تمام‌عیار، استوار ایستاده‌اند. آنان که دیروز همراه نبودند، امروز با آغوشی گشوده به صف ملت پیوسته‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۳۱
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محمد مخبر

به گزارش تابناک، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در ستایش ۲۰۰ شب پایمردی ملت مبعوث در حمایت از ایران، انقلاب اسلامی و ارادت به ولایت فقیه در صفحه شخصی خود نوشت:

۲۰۰ شب است که پاسداران کیان ایران‌مان، زیر باران بمب و گلوله و در میانه‌ جنگی تمام‌عیار، استوار ایستاده‌اند. آنان که دیروز همراه نبودند، امروز با آغوشی گشوده به صف ملت پیوسته‌اند.

پرچم عزت و فتح برافراشته است و امیدهمچنان درجان این مردم زنده.

ملت مبعوث عزیزند و عزیز خواهند ماند.

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