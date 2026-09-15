تردید خبرنگار کاخ سفید نسبت به روایت «نجات خلبان»

به گزارش تابناک، مایک کارتر، خبرنگار کاخ سفید نیوزمکس، در واکنش به انتشار مصاحبه یک خلبان آمریکایی گفت «هگست‌گیت» فقط به انتشار تصاویر محدود نیست و اصل روایت مربوط به عملیات نجات خلبان نیز باید راستی‌آزمایی شود.

او پرسیده اگر این مأموریت واقعاً یک عملیات جست‌وجو و نجات رزمی بوده، چرا با چنین عمق عملیاتی، ردپای گسترده و سطح بالایی از ریسک در داخل ایران انجام شده و آیا وضعیت باند، شرایط جوی، احتمال شناسایی و سرعت واکنش نیروهای ایرانی به‌درستی ارزیابی شده بود؟

کارتر مدعی شد: برجسته‌سازی روایت «نجات خلبان» می‌تواند بخشی از تلاش برای مدیریت روایت، پنهان‌کردن هزینه‌ها و شکست احتمالی عملیات و بهره‌برداری انتخاباتی از این ماجرا باشد.