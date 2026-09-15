تردید خبرنگار کاخ سفید نسبت به روایت «نجات خلبان»
خبرنگار نیوزمکس تأکید کرد: روایت «نجات خلبان آمریکایی» در ایران نیاز به راستیآزمایی دارد.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۲۶| |
671 بازدید
به گزارش تابناک، مایک کارتر، خبرنگار کاخ سفید نیوزمکس، در واکنش به انتشار مصاحبه یک خلبان آمریکایی گفت «هگستگیت» فقط به انتشار تصاویر محدود نیست و اصل روایت مربوط به عملیات نجات خلبان نیز باید راستیآزمایی شود.
او پرسیده اگر این مأموریت واقعاً یک عملیات جستوجو و نجات رزمی بوده، چرا با چنین عمق عملیاتی، ردپای گسترده و سطح بالایی از ریسک در داخل ایران انجام شده و آیا وضعیت باند، شرایط جوی، احتمال شناسایی و سرعت واکنش نیروهای ایرانی بهدرستی ارزیابی شده بود؟
کارتر مدعی شد: برجستهسازی روایت «نجات خلبان» میتواند بخشی از تلاش برای مدیریت روایت، پنهانکردن هزینهها و شکست احتمالی عملیات و بهرهبرداری انتخاباتی از این ماجرا باشد.
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟