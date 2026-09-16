چرا کودکان امروز بیشتر از گذشته مضطرب هستند؟
به گزارش تابناک؛ یک مطالعه جدید و گسترده که در نشریه معتبر JAMA Network Open منتشر شده، حقایق تکاندهندهای را درباره وضعیت سلامت روان نسل جدید آشکار کرده است. این پژوهش نشان میدهد که مراجعات کودکان به مراکز درمانی به دلیل مشکلات روانی، از حدود ۶ مورد در هر ۱۰۰ کودک در سال ۲۰۱۴، به نزدیک ۱۰ مورد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. در این میان، مراجعات مرتبط با اضطراب بیشترین افزایش را داشته و طی یک دهه اخیر، حدود ۳۰۰ درصد رشد کرده است. اما چرا فرزندان ما بیش از گذشته مضطرب هستند و ما به عنوان والدین یا مربی، چه کارهای عملی و سادهای میتوانیم انجام دهیم؟
چرا کودکان امروز بیشتر از گذشته مضطرب هستند؟
اضطراب در کودکان تنها یک «دلشوره ساده» نیست؛ بلکه واکنشی است که بدن و ذهن آنها به فشارهای محیطی نشان میدهد. کارشناسان معتقدند دنیای امروز با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر است و سیستم عصبی کودکان گاهی نمیتواند خود را با این حجم از تغییرات هماهنگ کند.
یکی از ریشههای اصلی این اضطراب، نگاه ما به موفقیت است. امروزه کودکان از سنین بسیار پایین با آزمونهای مختلف، کلاسهای فوقبرنامه پرشمار و رقابتهای تنگاتنگ روبهرو هستند. وقتی کودک احساس کند محبت و ارزش او در خانواده وابسته به نمراتی است که میگیرد، دچار «اضطراب عملکرد» میشود. او مدام در ترس از شکست زندگی میکند و تصور میکند اگر بهترین نباشد، به اندازه کافی خوب نیست. این فشار نه تنها خلاقیت او را از بین میبرد، بلکه آرامش روانیاش را نیز به یغما میبرد.
دنیای مجازی و مقایسههای بیپایان
شبکههای اجتماعی پنجرهای رو به زندگیهای فیلتر شده و بینقص دیگران باز کردهاند. کودکان و نوجوانان که هنوز در حال شکلدهی به هویت خود هستند، مدام خودشان را با تصاویر براق و دروغین فضای مجازی مقایسه میکنند. این موضوع ممکن است باعث شود بسیاری از کودکان احساس کنند چیزی کم دارند یا از بقیه عقب ماندهاند. همچنین، پدیده آزار و اذیتهای پنهان در فضای مجازی و دسترسی به اخبار ناگوار جهانی، ذهن حساس آنها را با نگرانیهایی پر میکند که فراتر از سن و توان پردازش آنهاست.
تغییر در ساختار و آرامش خانواده
کودکان مانند اسفنج، تمام احساسات محیط اطراف خود را جذب میکنند. وقتی والدین به دلیل دغدغههای شغلی یا مشکلات اقتصادی تحت استرس هستند، این تنش به طور مستقیم به کودک منتقل میشود. حتی اگر ما با آنها درباره مشکلات صحبت نکنیم، آنها از لحن صدا، چهره و بیحوصلگی ما متوجه ناامنی محیط میشوند. کم شدن زمانهای باکیفیت که در آن خبری از گوشی موبایل و تلویزیون نباشد، باعث شده پیوند عاطفی که منبع اصلی امنیت کودک است، سست شود.
اضطراب در کودکان چگونه خودش را نشان میدهد؟
بسیاری از والدین تصور میکنند کودک مضطرب حتماً گریه میکند یا گوشهگیر میشود، اما واقعیت این است که اضطراب در سنین پایین اغلب در قالب مشکلات جسمی خودش را نشان میدهد. اگر کودک شما مکرراً از دردهای مبهم شکمی، سردرد یا حالت تهوع قبل از رفتن به مدرسه یا شرکت در یک مهمانی شکایت میکند، ممکن است اینها نشانههای جسمی اضطراب باشند. همچنین، تغییرات ناگهانی در رفتار، مثل پرخاشگری، بدخوابی، ناخن جویدن یا وابستگی غیرعادی به والدین، همگی پیامهایی هستند که نشان میدهند دنیای درونی کودک دچار آشوب شده است.
راهکارهای عملی برای محافظت از آرامش فرزندمان
خوشبختانه، ما قدرت زیادی برای تغییر این وضعیت داریم. با چند تغییر کوچک در سبک زندگی خانوادگی، میتوانیم سدی محکم در برابر اضطراب بسازیم.
۱. ایجاد پناهگاه امن در خانه
خانه باید جایی باشد که کودک در آن نیازی به «کامل بودن» نداشته باشد. سعی کنید روزانه حداقل ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زمانِ کاملاً اختصاصی (بدون گوشی و مزاحمت) با کودک خود بگذرانید. در این زمان فقط به او گوش دهید، با هم بازی کنید یا درباره موضوعات غیردرسی صحبت کنید. وقتی کودک احساس کند بدون هیچ قید و شرطی دوست داشته میشود، احساس امنیت بیشتری را تجربه میکند و این موضوع میتواند به کاهش واکنشهای استرسی بدن و بهبود تنظیم هیجانی او کمک کند.
۲. تنظیم ساعت بیولوژیک بدن
خواب کافی و تغذیه سالم فقط برای رشد قد و وزن نیست؛ بلکه برای سلامت مغز حیاتی است. کمبود خواب باعث میشود مغز توانایی مدیریت احساسات را از دست بدهد و کوچکترین اتفاقی باعث گریه یا خشم کودک شود. سعی کنید وسایل دیجیتال را حداقل یک ساعت قبل از خواب از دسترس خارج کنید تا ذهن کودک برای یک استراحت عمیق آماده شود. همچنین، فعالیت بدنی و بازی در فضای باز، بهترین راه طبیعی برای تخلیه انرژیهای منفی و اضطرابهای انباشته شده است.
۳. آموزش مهارتهای مقابلهای به جای حل کردن همه مشکلات
ما نمیتوانیم تمام مشکلات دنیا را برای فرزندمان حل کنیم، اما میتوانیم به او یاد بدهیم چطور با آنها روبهرو شود. به او یاد بدهید که وقتی نگران است، چند نفس عمیق بکشد یا درباره احساسش صحبت کند. به جای اینکه بگویید «نترس، چیزی نیست»، احساس او را تایید کنید؛ مثلاً بگویید «میفهمم که نگرانِ این امتحان هستی، بیا با هم فکر کنیم چطور میتونی آرومتر باشی». این کار به کودک اعتمادبهنفس میدهد تا به جای فرار از مشکلات، با آنها روبهرو شود.
۴. تعدیل انتظارات و تشویق تلاش
به جای اینکه بپرسید «چند شدی؟»، بپرسید «امروز چه چیز جدیدی یاد گرفتی؟» یا «از تلاشی که برای این کار کردی خوشحالم». وقتی تمرکز ما از روی نتیجه به روی مسیر و تلاش منتقل شود، بار سنگینی از روی دوش کودک برداشته میشود و او با آرامش بیشتری به یادگیری میپردازد.
چه زمانی باید از متخصص کمک گرفت؟
اگر متوجه شدید که اضطراب کودک به حدی رسیده که بر زندگی روزمره او اثر گذاشته است، مثلاً دیگر دوست ندارد با دوستانش بازی کند، اشتهایش به شدت تغییر کرده، یا کابوسهای شبانه مکرر دارد، زمان آن رسیده که با یک مشاور یا روانشناس کودک مشورت کنید. کمک گرفتن از متخصص به معنای ضعف شما در تربیت نیست، بلکه نشاندهنده هوشمندی و تعهد شما به سلامت آینده فرزندتان است.
نتیجهگیری
دنیای امروز شاید برای کودکان کمی ترسناک به نظر برسد، اما حضور والدینی آگاه، صبور و حمایتگر میتواند تمام این معادلات را تغییر دهد. با تمرکز بر پیوند عاطفی، کاهش فشارهای غیرضروری و ایجاد عادتهای سالم، میتوانیم به فرزندانمان کمک کنیم تا نه تنها با اضطراب مقابله کنند، بلکه به انسانهایی تابآور و با اعتمادبهنفس تبدیل شوند. سلامت روان فرزند شما، بزرگترین میراثی است که برای او به جا میگذارید.