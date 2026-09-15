جزئیات دیدار قالیباف و بافل طالبانی + عکس
به گزارش تابناک، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، بعد از ظهر امروز با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس مجلس در این دیدار اظهار داشت: در جنگی که آمریکاییها شروع کردند، ملت بزرگ و نیروهای مسلح ما نشان دادند که چگونه از پس آمریکا و رژیم صهیونیستی برمیآیند. شاید آمریکاییها هیچوقت فکر نمیکردند با چنین مقاوتی از جانب ایران و چنین شکستی در مقابل جمهوری اسلامی روبهرو شوند و همه شاهدند که آمریکاییها هم در حوزه نظامی و هم در حوزه سیاسی شکست خوردند.
وی افزود: البته آمریکاییها هیچوقت دست از توطئهها، دیکتاتوری و دسیسههای خود برنمیدارند و در این شرایط باید روابط و تعاملات ما مخصوصاً با کشورهای همسایه در همه زمینههای اقتصادی، سیاسی و امنیتی در حد اعلای خود باشد که طبیعتاً در رابطه با اقلیم کردستان عراق هم اینگونه است.
قالیباف گفت: در جنگ ۴۰ روزه آمریکاییها طمع داشتند که از سمت اقلیم کردستان عراق اقدام امنیتی و نظامی علیه ایران انجام دهند؛ اما با کمک دوستان شما در اقلیم و عکسالعمل بهموقع نیروهای مسلح ایران این توطئه دشمن شکست خورد. از این رو باید تلاش کنیم هم در حوزه امنیتی و هم اقتصادی ارتباطاتمان را بیشتر از گذشته توسعه دهیم.
رئیس مجلس تأکید کرد: البته آمریکاییها و رژیم صهیونیستی همیشه به دنبال این هستند بین همسایگان مخصوصاً بین ایران و عراق اختلاف ایجاد کنند؛ بهویژه در شرایط حاضر که مجبور شدند هم سرزمین و هم آسمان عراق را ترک کنند؛ حتماً به دنبال دسیسه و اختلافانگیزی در منطقه هستند؛ لذا باید با ارتباطات نزدیک و اعتماد به یکدیگر اجازه چنین تنشهایی را ندهیم و حواسمان باشد تحت تأثیر اقدامات شیطانی از جانب آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار نگیریم.
بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز در این دیدار گفت: جمهوری اسلامی همواره پشتیبان و حامی ما بوده لذا جنگ و سختی شما را جنگ و سختی خود و پیروزی شما را پیروزی خود میدانیم. برای عمل به توافق امنیتی بین دو کشور ایران و عراق و توسعه روابط آمادگی کامل داریم.