چاقی فقط افزایش وزن یا تجمع چربی در زیر پوست نیست؛ بخشی از چربی، به‌ویژه چربی احشایی، می‌تواند محیط سوخت‌وسازی بدن را تغییر دهد و بر عملکرد اندام‌هایی مانند قلب، کبد، لوزالمعده و رگ‌های خونی اثر بگذارد. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک نشان می‌دهد که چرا محل ذخیره چربی به‌اندازه مقدار آن اهمیت دارد و چگونه این تغییرات می‌توانند زمینه‌ساز فشار خون بالا، کبد چرب، مقاومت به انسولین و دیابت نوع ۲ شوند. در عین حال، همه این تغییرات الزاماً دائمی نیستند و کاهش چربی بدن در مراحل اولیه می‌تواند بخشی از آن‌ها را بهبود دهد یا حتی معکوس کند.