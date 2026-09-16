آسپرین؛
چاقی مفرط درون بدن چه بر سر اندامها میآورد؟
چاقی فقط افزایش وزن یا تجمع چربی در زیر پوست نیست؛ بخشی از چربی، بهویژه چربی احشایی، میتواند محیط سوختوسازی بدن را تغییر دهد و بر عملکرد اندامهایی مانند قلب، کبد، لوزالمعده و رگهای خونی اثر بگذارد. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک نشان میدهد که چرا محل ذخیره چربی بهاندازه مقدار آن اهمیت دارد و چگونه این تغییرات میتوانند زمینهساز فشار خون بالا، کبد چرب، مقاومت به انسولین و دیابت نوع ۲ شوند. در عین حال، همه این تغییرات الزاماً دائمی نیستند و کاهش چربی بدن در مراحل اولیه میتواند بخشی از آنها را بهبود دهد یا حتی معکوس کند.
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