آسپرین؛
آیا میتوان با شوک الکتریکی، حافظه مغز را جوان کرد؟
حافظه کاری، بخشی از توانایی شناختی انسان است که برای نگهداشتن و بازیابی کوتاهمدت اطلاعات، درک زبان، برنامهریزی و انجام بسیاری از امور روزمره ضروری است. با افزایش سن، هماهنگی برخی امواج مغزی میتواند کاهش یابد و همین موضوع یکی از عواملی است که پژوهشگران آن را با افت عملکرد حافظه مرتبط میدانند. اکنون برخی مطالعات علوم اعصاب در حال بررسی روشی غیرتهاجمی به نام تحریک فراجمجمهای با جریان متناوب هستند؛ روشی که با اعمال جریان الکتریکی بسیار ضعیف به نواحی مشخص مغز، تلاش میکند هماهنگی امواج مغزی را بهبود دهد. نتایج اولیه امیدوارکننده بوده، اما هنوز پرسشهای مهمی دربارهٔ دوام اثر، کاربرد درمانی و ایمنی بلندمدت آن وجود دارد. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک توضیح میدهد چرا تحریک الکتریکی مغز به یکی از حوزههای جذاب و در عین حال حساس پژوهشهای حافظه و پیری تبدیل شده است.
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