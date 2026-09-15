تحرکات جدید ایران در «کوه کلنگ»

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ایران پس از تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی «کوه کلنگ»، ورودی‌های این مجموعه را مسدود کرده است.

به گزارش تابناک؛ تصاویر جدید ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ایران ورودی‌های تونل‌های غربی تأسیسات مخفی «کوه کلنگ» در نزدیکی سایت غنی‌سازی اورانیوم نطنز را با ایجاد موانع عظیم خاکی مسدود کرده است.

روسیا الیوم مدعی شد، بر اساس گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی (ISIS) که امروز سه‌شنبه منتشر شد، ایران در اواخر ژوئیه و اوایل اوت ۲۰۲۶ مجموعه‌ای از خاکریز‌ها و موانع خاکی را در ورودی تونل‌های غربی این تأسیسات ایجاد کرده است. این موانع در تصاویر ماهواره‌ای گرفته‌شده در ۲۱ اوت به‌وضوح دیده می‌شوند و تا ۱۱ سپتامبر جاری نیز در محل باقی مانده‌اند.

گزارش‌هایی در اواخر ژوئیه منتشر شد مبنی بر این که ایران پس از جنگ ژوئن ۲۰۲۵، سانتریفیوژ‌ها را به این تأسیسات منتقل کرده است. همچنین این اقدام پس از تهدید‌های علنی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر حمله به کوه کلنگ صورت گرفت. این مکان یکی از مراکز اصلی باقی‌مانده برنامه هسته‌ای ایران به شمار می‌رود که از حملات قبلی آسیب ندیده است.

«کوه کلنگ» تقریبا در دو کیلومتری جنوب تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز قرار دارد و شامل شبکه‌ای از تونل‌ها است که در عمق رشته‌کوهی از جنس گرانیت حفر شده‌اند.

ایران پیش‌تر ادعا کرده بود که این مجموعه برای مونتاژ سانتریفیوژ‌ها اختصاص یافته است، اما تاکنون در‌های آن را برای بازرسی به روی آژانس بین‌المللی انرژی باز نکرده است.

عمق و استحکامات این تأسیسات نگرانی‌هایی را در این باره ایجاد کرده است که تهران ممکن است در آینده از آن برای غنی‌سازی اورانیوم یا دیگر فعالیت‌های هسته‌ای نیز استفاده کند.

به گفته پژوهشگران این مؤسسه، ایران قبلا ورودی‌های شرقی این مجموعه را نیز با ریختن خاک مسدود کرده بود. با مسدود شدن مسیر‌های منتهی به دو ورودی غربی، به نظر می‌رسد هر چهار ورودی این مجموعه دیگر امکان عبور خودرو‌ها را ندارند.

این مؤسسه همچنین اعلام کرده است که ایران برای ازسرگیری دسترسی زمینی به تأسیسات، ناچار خواهد بود موانع خاکی را بردارد. به گفته این مؤسسه، تا زمانی که این موانع در محل باقی بمانند، توانایی تهران برای انجام عملیات ساخت‌وساز یا سایر فعالیت‌ها در داخل این مجموعه زیرزمینی به‌شدت محدود خواهد بود.