وقایع اتفاقیه؛
چرنوبیل خاموش در اعماق؛ میراث خطرناک نخستین زیردریاییهای هستهای شوروی
زیردریاییهای کلاس «نوامبر» نخستین تلاش شوروی برای ورود به عصر زیردریاییهای تهاجمی هستهای بودند؛ شناورهایی که روی کاغذ از بسیاری جهات از رقیب آمریکایی خود پیشرفتهتر به نظر میرسیدند، اما دوران خدمتشان با آتشسوزی، نشت تشعشع، خطاهای انسانی و حوادث مرگبار گره خورد. ماجرا تنها به خود این زیردریاییها ختم نشد. چند فروند و بخشهایی از راکتورهای آنها در آبهای کمعمق شمال روسیه رها یا عمداً غرق شدند و دههها بعد، همین میراث به نگرانی درباره آلودگی هستهای قطب شمال دامن زده است؛ خطری که برخی آن را «چرنوبیل آهسته» روسیه توصیف کردهاند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، داستان شکلگیری، حوادث و سرنوشت یکی از پرماجراترین پروژههای زیردریایی هستهای دوران جنگ سرد را روایت میکند.
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