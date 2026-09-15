پشت‌پرده شایعه قتل در هتل اسپیناس

یک منبع آگاه در پلیس تهران، خبر منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر وقوع قتل در هتل اسپیناس بلوار کشاورز را تکذیب کرد و آن را فاقد صحت دانست.