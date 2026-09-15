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پشت‌پرده شایعه قتل در هتل اسپیناس

یک منبع آگاه در پلیس تهران، خبر منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر وقوع قتل در هتل اسپیناس بلوار کشاورز را تکذیب کرد و آن را فاقد صحت دانست.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۸۹
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پلیس

به گزارش تابناک؛ در پی انتشار خبری در فضای مجازی درباره وقوع قتل در هتل اسپیناس تهران واقع در بلوار کشاورز، پیگیری‌ها از منابع آگاه در پلیس تهران نشان داد که این خبر صحت ندارد.

یک منبع آگاه تأکید کرد: تا این لحظه هیچ‌گونه حادثه قتلی در هتل اسپیناس واقع در بلوار کشاورز رخ نداده و گزارشی در این زمینه نیز به پلیس آگاهی تهران بزرگ یا دادسرای جنایی کشیک اعلام نشده است.

منبع: مهر

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قتل هتل اسپیناس تهران فضای مجازی
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