عکس: چرخش نفتی بغداد به سمت مدیترانه
در پی تشدید تنشهای نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل و مسدود شدن تنگه هرمز، دولت عراق به دلیل اختلال شدید در مسیرهای سنتی صادرات نفت از خلیج فارس، فعالسازی مسیرهای ترانزیتی جایگزین بهویژه خطوط لوله از طریق خاک سوریه به سوی دریای مدیترانه را در دستور کار فوری قرار داده است.
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برچسبها:عکس بین الملل صادرات نفت عراق تنگه هرمز
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