En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

آپارتمان ۸۰ متری برای قهرمان طلای بوکس

رئیس فدراسیون بوکس از در نظر گرفتن پاداش‌های ویژه برای ملی‌پوشان خبر داد. علاوه بر پاداش نقدی یک میلیارد تومانی، از یک جایزه ویژه نیز برخوردار خواهند.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۷۵
| |
1206 بازدید
|
۲
بوکس

به گزارش تابناک؛ جلسه هیئت رئیسه فدراسیون بوکس به ریاست سید روح‌الله حسینی، رئیس فدراسیون، در سالن جلسات این فدراسیون برگزار شد که یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه، تعیین پاداش مدال‌آوران بوکس ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا بود.

بر اساس مصوبه هیئت رئیسه، مدال‌آوران طلا، نقره و برنز این رقابت‌ها به ترتیب یک میلیارد تومان، ۴۰۰ میلیون تومان و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی دریافت خواهند کرد.

اما جایزه طلای ناگویا به همین‌جا ختم نمی‌شود. سید روح‌الله حسینی، رئیس فدراسیون بوکس، اعلام کرد در صورت کسب مدال طلا در بازی‌های آسیایی ناگویا، یک واحد آپارتمان ۸۰ متری در تهران را از حساب شخصی خود به قهرمان طلایی بوکس ایران اهدا خواهد کرد.

به‌این‌ترتیب، طلای بوکس ایران در ناگویا علاوه بر یک میلیارد تومان پاداش فدراسیون، یک جایزه ویژه و متفاوت نیز برای قهرمان به همراه خواهد داشت.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
فدراسیون بوکس مدال طلا آپارتمان
وقتی آرامش را تور می‌کنند!/ پشت پرده تورهای هیلینگ و پاکسازی
ترامپ از عجایب روزگار است/ شهادت شهید رئیسی طبیعی نبود/ قائم پناه مثل برادر پزشکیان است! / تجمعات شبانه نیازمند آسیب شناسی هستند
تنها زن ایرانی قربانی یازدهم سپتامبر/ القاعده چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا گذاشت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت اجاره آپارتمان در مناطق لوکس تهران
کشتی گیر ایرانی- ژاپنی قهرمان جوانان جهان شد
تیم کشتی آزاد جوانان ایران از رفتن روی سکو بازماند
پایان کار ایران در پرزیدنت‌کاپ با ۵ مدال دیگر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Luxembourg
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
4
6
پاسخ
از حساب شخصی خود؟ کدوم حساب ؟ از کجا اورده؟ بازرسی؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
0
2
پاسخ
خود جناب آقای حسینی بهتر میدونه که تیم ملی بوکس نمی تونه مدال طلا کسب کنه از این ولخرجی ها رو اعلام کردن!!
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۰ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۱۹۶ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۱ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۰۷ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۴ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۶ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۷ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۴ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۵۵ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۵ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
تصاویر بوسه پسر ریما رامین فر به او در جشنواره ونیز  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qlX
tabnak.ir/005qlX