آپارتمان ۸۰ متری برای قهرمان طلای بوکس
به گزارش تابناک؛ جلسه هیئت رئیسه فدراسیون بوکس به ریاست سید روحالله حسینی، رئیس فدراسیون، در سالن جلسات این فدراسیون برگزار شد که یکی از مهمترین مصوبات این جلسه، تعیین پاداش مدالآوران بوکس ایران در بیستمین دوره بازیهای آسیایی ناگویا بود.
بر اساس مصوبه هیئت رئیسه، مدالآوران طلا، نقره و برنز این رقابتها به ترتیب یک میلیارد تومان، ۴۰۰ میلیون تومان و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی دریافت خواهند کرد.
اما جایزه طلای ناگویا به همینجا ختم نمیشود. سید روحالله حسینی، رئیس فدراسیون بوکس، اعلام کرد در صورت کسب مدال طلا در بازیهای آسیایی ناگویا، یک واحد آپارتمان ۸۰ متری در تهران را از حساب شخصی خود به قهرمان طلایی بوکس ایران اهدا خواهد کرد.
بهاینترتیب، طلای بوکس ایران در ناگویا علاوه بر یک میلیارد تومان پاداش فدراسیون، یک جایزه ویژه و متفاوت نیز برای قهرمان به همراه خواهد داشت.
منبع: فارس