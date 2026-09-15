حیات وحش؛
مواجهه از چند قدمی با آناکوندای غولپیکر
آناکوندایی عظیم به طول حدود ۵ متر، در میان پوشش گیاهی گویان پنهان شده است؛ ماری با بدنی به ضخامت کمر یک انسان که حتی از فاصله نزدیک هم بهسختی میتوان تمام ابعادش را دید. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک برای ثبت تصویر این آناکوندای غولپیکر تا فاصله حدود ۲٫۴ متری به آن نزدیک میشوند؛ در حالی که مار ظاهراً آرام و بیحرکت است. اما این آرامش میتواند فریبنده باشد؛ آناکوندا از قدرتمندترین مارهای شکارچی جهان است و همین مواجهه نزدیک، تصویری کمنظیر از ابعاد واقعی این خزنده عظیم ارائه
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