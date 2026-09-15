انتقاد از غذاهای خاص در اجلاس بریکس+عکس
در ضیافت شام رهبران جهان در اجلاس «بریکس» در هند، انواع غذاهای لذیذ البته بدون گوشت سرو شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۶۱| |
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به گزارش تابناک؛ در ضیافت شام رهبران جهان در اجلاس «بریکس» در هند، انواع غذاهای لذیذ البته بدون گوشت سرو شد که همین مساله انتقادهایی را در پی داشت.
منبع: ایسنا
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انتشار یافته: ۷
همین که برنجش هندی بوده خودش سر تا پا انتقاده!!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
انتقاد چرا؟ خیلی هم ایده ی عالی و درجه یکی بوده. درود بر میزبان باسلیقه و محترم.
غذای بدون گوشت عالیه باید میل کنید تا به مزه های بدون گوشت عادت کنید.
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