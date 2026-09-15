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انتقاد از غذاهای خاص در اجلاس بریکس+عکس

در ضیافت شام رهبران جهان در اجلاس «بریکس» در هند، انواع غذاهای لذیذ البته بدون گوشت سرو شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۶۱
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2415 بازدید
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۷
میز غذا

به گزارش تابناک؛ در ضیافت شام رهبران جهان در اجلاس «بریکس» در هند، انواع غذاهای لذیذ البته بدون گوشت سرو شد که همین مساله انتقادهایی را در پی داشت.

انتقاد از غذاهای خاص در اجلاس بریکس+عکس

منبع: ایسنا

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ضیافت شام اجلاس بریکس رهبران جهان غذا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
2
7
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی ، محاله محاله محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
4
9
پاسخ
همین که برنجش هندی بوده خودش سر تا پا انتقاده!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
برج هندی درجه ی ۱ به کشور ما وارد نمی شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
11
8
پاسخ
خوشمزگی غذا به گوشت هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
3
16
پاسخ
انتقاد چرا؟ خیلی هم ایده ی عالی و درجه یکی بوده. درود بر میزبان باسلیقه و محترم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
4
9
پاسخ
غذای بدون گوشت عالیه باید میل کنید تا به مزه های بدون گوشت عادت کنید.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
0
1
پاسخ
اون همه کشور 40 درصد اقتصاد دنیا دستشونه، جمع شدن دور هم با اون همه اهن و تلپ، انتظار دارید چای و بیسکوییت سرو کنند؟
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