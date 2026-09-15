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قتل هولناک زن جوان به دست شوهرش در آباده

فرمانده انتظامی شهرستان آباده از دستگیری فرد متهم به قتل همسر جوانش خبر داد. این عملیات پس از وقوع حادثه‌ی قتل در این شهرستان انجام شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۵۸
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قتل

به گزارش تابناک؛ سرهنگ علی زنگنه‌نیا فرمانده انتظامی آباده در استان فارس گفت: پانزدهم شهریور امسال در پی وقوع قتل زنی جوان توسط همسرش در یکی از محله‌های آباده و متواری شدن قاتل، تحقیقات پلیسی آغاز شد.

سرهنگ زنگنه‌نیا ادامه داد: ماموران سرانجام موفق شدند مخفیگاه قاتل را که از اتباع افغان بود در اطراف شهرستان کوار از توابع استان فارس شناسایی و او را بازداشت کنند.

فرمانده انتظامی آباده بیان کرد: قاتل ۳۵ساله پس از اقرار به قتل همسرش که از اتباع افغان بود، در پی اختلاف خانوادگی، روانه بازداشتگاه پلیس شد.

منبع: همشهری آنلاین

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قتل زن جوان شوهر آباده
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
0
8
پاسخ
هر چه خبر جنایت می شنویم ماله افغانی هاست ،بریزیدشون بیرون
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