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نامه تند و خشمگین ایران به میزبان اجلاس

در پی عدم صدور مجوز ورود به وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگر سازمان‌ها وزارت خارجه ایران در نامه‌ای رسمی به اتریش نسبت به این اقدام اعتراض کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۵۰
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اتریش

به گزارش تابناک؛ روز شنبه محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و هیات همراه وی، با پرواز عادی به مقصد وین سفر کرد، اما در فرودگاه استانبول به دلیل صادر نشدن مجوز ورود به وین، با کارشکنی آمریکا و یک کشور منطقه‌ای متوقف شد. 

در پی این اتفاق، رییس سازمان انرژی اتمی عصر روز شنبه به تهران بازگشت.

شایان ذکر است، در سال‌های گذشته مجوز عبور مقامات ارشد سیاسی و هسته‌ای برای حضور در مقر آژانس همواره صادر می‌شد کما اینکه رییس سازمان انرژی اتمی سال گذشته در اجلاس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حضور پیدا کرد.

گفته می‌شود این موضوع بر اساس فعال شدن مکانیسم ماشه یا "اسنپ بک" تحت برجام بوده است.

در عین حال بهروز کمالوندی و محمدرضا کاردان معاونان بین‌الملل و ایمنی سازمان انرژی اتمی که اسامی‌شان در لیست تحریمی‌ سازمان ملل قرار نداشته موفق به سفر به وین شدند. 

از آنجایی که محمد اسلامی در کنفرانس سالانه آژانس حضور نداشت برخلاف هر سال که او جزو نفرات اول سخنرانان کنفرانس بود، مهلت سخنرانی ایران در این اجلاس به عصر امروز، سه شنبه موکول شد. 
منبع: ایسنا

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اتریش محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی آژانس بین المللی انرژی اتمی اسنپ بک
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