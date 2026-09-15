به گزارش تابناک، محمود نبویان و جریان موسوم به «سوپر انقلابی» سال‌هاست یک نسخه ثابت دارند؛ هر دولتی که روی کار می‌آید، باید تخریب شود؛ از دولت روحانی و تیم مذاکره‌کننده‌اش گرفته تا دولت شهید رئیسی و حتی تیم وزارت خارجه همان دولت، و امروز هم دولت پزشکیان. سوالی که مطرح است این است که اگر از نگاه این جریان، دولت‌ها یکی پس از دیگری ناکارآمد، اشتباه‌کار و خسارت‌زا هستند، چرا خروجی این همه «نقد» برای مردم جز تشویش، دوقطبی‌سازی و فرسایش سرمایه اجتماعی چیز دیگری نیست؟

ماجرای محمود نبویان نمونه روشنی از همین رویکرد است. او در سال‌های دولت روحانی از منتقدان سرسخت برجام و تیم محمدجواد ظریف بود و حتی ادبیات «دیپلماسی التماسی» را درباره آن دولت به کار می‌برد. اما نکته قابل تأمل این است که این نگاه با تغییر دولت پایان نیافت؛ در دولت رئیسی نیز نبویان نسبت به روند مذاکرات و حتی عملکرد تیم مذاکره‌کننده همان دولت انتقاد داشت و بر تغییر تیم مذاکره تأکید می‌کرد. حتی روزنامه خراسان، با اشاره به مواضع او، تصریح کرده بود که نقد نبویان در دولت رئیسی نیز متوجه تیم امیرعبداللهیان و باقری بوده است.

حالا دولت پزشکیان روی کار آمده و همان داستان با ادبیات تازه تکرار می‌شود. از حمله به روند مذاکرات گرفته تا زیر سؤال بردن مذاکره‌کنندگان و ایجاد تردید درباره هر اقدامی که دولت انجام می‌دهد؛ گویی مأموریت بخشی از این جریان نه کمک به اصلاح امور، بلکه پیدا کردن سوژه‌ای تازه برای تخریب است. در ماه‌های اخیر حتی اظهارات نبویان درباره مذاکرات و خواندن بخش‌هایی از مکاتبات محرمانه در صداوسیما آن‌قدر حاشیه‌ساز شد که صداوسیما از پیگیری قانونی موضوع خبر داد.

اما مسئله اصلی فراتر از شخص نبویان است. کشور با تخریب اداره نمی‌شود. مردم از جریان‌های سیاسی انتظار دارند برای معیشت، اقتصاد، اشتغال، کاهش فشار تحریم‌ها، ثبات بازار و آرامش جامعه راه‌حل ارائه کنند؛ نه اینکه برای هر موضوعی یک دوقطبی تازه بسازند و هر دولتی را که با سلیقه آنها همسو نیست، آماج حمله قرار دهند. نقد دولت حق همه است و حتی برای سلامت نظام سیاسی ضروری است؛ اما نقدی که هیچ‌گاه به ارائه راه‌حل، پذیرش مسئولیت و کارنامه عملی منتهی نمی‌شود، دیگر صرفاً «نقد» نیست؛ تبدیل کردن سیاست به مسابقه تخریب است. اگر قرار است همه دولت‌ها بد باشند و همه تیم‌های مذاکره‌کننده اشتباه کنند، شاید یک بار هم باید از خود این جریان پرسید: بعد از این همه سال تخریب، برای مردم چه ساخته‌اید؟