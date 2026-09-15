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ادعای دادگستری آمریکا درباره تلاش برای مصادره رمز ارزهای ایران

وزارت دادگستری آمریکا بامداد سه‌شنبه ادعا کرد که شکایتی برای مصادره «حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز درآمد حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تحریم‌شده ایران در بازار سیاه» ثبت کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۲۸
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دادگستری آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از بیانیه این وزارتخانه، «شان باکلی» معاون دادستان ناحیه جنوبی نیویورک ادعا کرد: این اقدام نشان‌دهنده عزم ما برای محروم کردن دولت ایران و گروه‌های نیابتی آن از پول غیرقانونی است که برای تهدید جان و امنیت شهروندان آمریکا و جاهای دیگر به آن متکی هستند.

وی در بخش دیگری از ادعاهای بی‌اساس خود گفت: همانطور که در این شکوائیه ادعا شده، دولت ایران از شبکه‌ای از بازیگران حوزه رمزارز در چین و جاهای دیگر برای پولشویی بیش از ۱.۵ میلیارد دلار پول غیرقانونی نفت با هدف منتفع کردن ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرد.

«جیمز سی. بارناکل جونیور» دستیار مدیر مسئول دفتر میدانی نیویورک اف‌بی‌آی نیز ادعا کرد: این شکایت توانایی اف‌بی‌آی را در ردیابی پول، ریشه‌کن کردن طرح‌های غیرقانونی و متوقف کردن جریان رمزارز به هر دولتی که سعی در فرار از تحریم‌ها یا انجام فعالیت‌های تروریستی دارد، نشان می‌دهد.

در شکوائیه وزارت دادگستری آمریکا ادعا شده است: دو شرکت چینی Blessed Trust و Hexa Whale از حساب‌های معاملاتی در صرافی رمزارز «بایننس» در امارات عربی متحده برای پولشویی درآمد حاصل از فروش نفت ایران در بازار سیاه استفاده کردند و این وجوه غیرقانونی را به دولت ایران، نمایندگان و یا نیابتی‌های آن منتقل کردند.

منبع: ایرنا

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آمریکا دادگستری آمریکا ایران مصادره اموال فروش نفت درآمد نفتی رمزارز
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