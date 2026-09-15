ادعای دادگستری آمریکا درباره تلاش برای مصادره رمز ارزهای ایران

به گزارش تابناک به نقل از بیانیه این وزارتخانه، «شان باکلی» معاون دادستان ناحیه جنوبی نیویورک ادعا کرد: این اقدام نشان‌دهنده عزم ما برای محروم کردن دولت ایران و گروه‌های نیابتی آن از پول غیرقانونی است که برای تهدید جان و امنیت شهروندان آمریکا و جاهای دیگر به آن متکی هستند.

وی در بخش دیگری از ادعاهای بی‌اساس خود گفت: همانطور که در این شکوائیه ادعا شده، دولت ایران از شبکه‌ای از بازیگران حوزه رمزارز در چین و جاهای دیگر برای پولشویی بیش از ۱.۵ میلیارد دلار پول غیرقانونی نفت با هدف منتفع کردن ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرد.

«جیمز سی. بارناکل جونیور» دستیار مدیر مسئول دفتر میدانی نیویورک اف‌بی‌آی نیز ادعا کرد: این شکایت توانایی اف‌بی‌آی را در ردیابی پول، ریشه‌کن کردن طرح‌های غیرقانونی و متوقف کردن جریان رمزارز به هر دولتی که سعی در فرار از تحریم‌ها یا انجام فعالیت‌های تروریستی دارد، نشان می‌دهد.

در شکوائیه وزارت دادگستری آمریکا ادعا شده است: دو شرکت چینی Blessed Trust و Hexa Whale از حساب‌های معاملاتی در صرافی رمزارز «بایننس» در امارات عربی متحده برای پولشویی درآمد حاصل از فروش نفت ایران در بازار سیاه استفاده کردند و این وجوه غیرقانونی را به دولت ایران، نمایندگان و یا نیابتی‌های آن منتقل کردند.

منبع: ایرنا