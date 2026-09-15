واکنش محسن رضایی به پیام ترامپ برای مذاکره
سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد تا زمانی که شروط ایران محقق نشود، هیچ مذاکرهای در کار نخواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۲۴| |
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به گزارش تابناک، سرلشکر رضایی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با سیگنالهای متناقض رئیسجمهور آمریکا حواستان پرت نشود؛ از «مذاکره نمیکنیم» تا «برای گفتوگو آمادهایم.»
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: معادلات مربوط به نفت و تنگهها تغییر کرده است. دست و پا زدن برای کنترل تبعات، جلوی آنچه در راه است را نخواهد گرفت.
سرلشکر رضایی تاکید کرد: زمانی که شروط ایران محقق نشود، هیچ مذاکرهای در کار نخواهد بود. تمام.
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