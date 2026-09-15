واکنش محسن رضایی به پیام ترامپ برای مذاکره

به گزارش تابناک، سرلشکر رضایی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با سیگنال‌های متناقض رئیس‌جمهور آمریکا حواستان پرت نشود؛ از «مذاکره نمی‌کنیم» تا «برای گفت‌وگو آماده‌ایم.»

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: معادلات مربوط به نفت و تنگه‌ها تغییر کرده است. دست و پا زدن برای کنترل تبعات، جلوی آنچه در راه است را نخواهد گرفت.

سرلشکر رضایی تاکید کرد: زمانی که شروط ایران محقق نشود، هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. تمام.