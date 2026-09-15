وقتی آرامش را تور میکنند!/ پشت پرده تورهای هیلینگ و پاکسازی
جنگلتراپی، آبدرمانی، باز کردن چاکراها، انرژیدرمانی و هیپنوتیزم؛ بعضی تورها دیگر فقط یک سفر چندروزه نمیفروشند، بلکه وعده «پاکسازی» و بهتر شدن حال جسم و روان را هم به بسته سفر اضافه کردهاند.
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به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، تصاویرش کمی عجیب است؛ چند نفر وسط جنگل چشمهایشان را بستهاند، یکی درختی را بغل کرده، عدهای وارد آب شدهاند و چند نفر هم میان طبیعت گریه میکنند. در بعضی تصاویر، شرکتکنندگان در جلسات هیپنوتیزم یا تمرینهای گروهی دیده میشوند. زیر این تصاویر یک کلمه بیشتر از بقیه تکرار میشود: هیلینگ؛ تورهایی که قرار است چند روز آدم را از خستگی و فشار زندگی روزمره دور کنند و با حال بهتری به خانه برگردانند.
هیلینگ چیست؟
هیلینگ یا همان تورهای آرامش و شفابخشی، شکل تازهای از سفر است که طبیعتگردی را با برنامههایی مثل مدیتیشن، جنگلتراپی، آبدرمانی، تمرینهای آرامسازی و گاهی هیپنوتیزم، انرژیدرمانی و باز کردن چاکراها ترکیب میکند.
در این سفرها، قرار نیست فقط به یک منطقه خوشآبوهوا بروید و چند روزی استراحت کنید. برای مسافر برنامههای مختلفی در نظر گرفته میشود؛ از حضور در جنگل و دریا گرفته تا تمرینهای گروهی و جلساتی که با عنوانهایی مثل پاکسازی و انرژیدرمانی معرفی میشوند.
«جنگلتراپی داریم، آبدرمانی داریم…»
برای اینکه ببینیم این تورها در عمل چه خدماتی ارائه میکنند، با یکی از برگزارکنندگان تماس گرفتیم. توضیحی که به خبرنگار تابناک داده شد، شامل جنگلتراپی، آبدرمانی، رفتن به دریا، باز کردن چاکراها، انرژیدرمانی و هیپنوتیزم بود. برگزارکننده همچنین از روشهایی برای آرامسازی و بهتر شدن حال شرکتکنندگان صحبت کرد.
یعنی در این تورها، طبیعت فقط مقصد نیست؛ بخشی از برنامهای است که برگزارکننده برای چند روز آرامش و تجربه متفاوت طراحی کرده است.
تورهای چند ده میلیونی برای سه روز!
این تجربه البته چندان ارزان نیست. بررسی قیمتهایی که از برگزارکنندگان به دست آوردیم نشان میدهد هزینه بعضی از تورهای سهروزه حدود ۳۵ میلیون تومان است و در برخی برنامهها این رقم به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان میرسد.
مقصد، محل اقامت و خدماتی که در هر پکیج ارائه میشود، در قیمت نهایی تأثیر دارد. با این حال، بخش قابل توجهی از تبلیغات این تورها حول همان خدماتی میچرخد که با عنوان هیلینگ، پاکسازی، انرژیدرمانی یا آرامسازی معرفی میشوند.
جنگلتراپی؛ جایی که علم حرفی برای گفتن دارد
نمیشود هر چیزی را که در این تورها ارائه میشود یکجا غیرعلمی دانست. برای نمونه، حضور در طبیعت و دور شدن از محیط شلوغ شهری میتواند برای بسیاری از افراد آرامشبخش باشد. جنگلتراپی هم سالهاست مورد مطالعه قرار گرفته و برخی پژوهشها از کاهش استرس و بهبود بعضی شاخصهای روانی در پی حضور در محیطهای جنگلی خبر دادهاند. البته این مطالعات محدودیتهایی دارند و نمیتوان از آنها نتیجه گرفت که حضور در جنگل، بیماری را درمان میکند.
بنابراین اینکه فردی بعد از چند ساعت قدم زدن در جنگل، استراحت در یک محیط آرام یا چند روز دور بودن از فضای مجازی احساس بهتری داشته باشد، قابل انتظار است؛ اما احساس آرامش با درمان بیماری یکی نیست.
وقتی پای چاکرا و انرژیدرمانی وسط میآید
بحث درباره روشهایی مثل انرژیدرمانی و باز کردن چاکرا متفاوت است. مرکز ملی سلامت مکمل و یکپارچه آمریکا درباره روشهایی مانند ریکی اعلام کرده که شواهد علمی قابل اتکایی برای وجود میدان انرژی ادعاشده در این روشها وجود ندارد و اثربخشی آنها برای اهداف درمانی نیز به شکل روشنی اثبات نشده است.
پس ممکن است فردی بعد از یک جلسه احساس آرامش یا سبک شدن داشته باشد، اما این تجربه شخصی بهتنهایی نمیتواند اثباتکننده اثر درمانی آن روش باشد.
هیپنوتیزم؛ روشی که جای خودش را دارد
در میان خدماتی که برگزارکنندگان این تورها معرفی میکنند، نام هیپنوتیزم هم دیده میشود؛ روشی که البته باید آن را از ادعاهایی مانند انرژیدرمانی جدا کرد.
هیپنوتیزم در حوزه پزشکی و روانشناسی مورد مطالعه قرار گرفته و در برخی شرایط میتواند بهعنوان یک ابزار درمانی مورد استفاده قرار گیرد. اما این موضوع به معنی آن نیست که هر فردی در هر شرایطی باید تحت هیپنوتیزم قرار بگیرد یا یک جلسه هیپنوتیزم در دل یک تور چندروزه بتواند مشکل فرد را حل کند.
در کاربرد بالینی، شرایط فرد و هدف از استفاده از هیپنوتیزم اهمیت دارد و انجام آن باید توسط فرد آموزشدیده و در چارچوب مناسب صورت بگیرد.این نکته زمانی مهمتر میشود که شرکتکننده با یک انتظار مشخص وارد تور شده باشد؛ مثلاً تصور کند بعد از چند جلسه هیپنوتیزم یا تمرینهای مشابه، قرار است به خواستهای که مدتها دنبال آن بوده برسد.
اگر چنین اتفاقی نیفتد، ممکن است فرد بعد از بازگشت همچنان احساس کند به نتیجه نرسیده است و برای بررسی مشکلش سراغ پزشک، روانشناس یا تراپیست برود. چنین مراجعهای البته به خودی خود به معنای بیفایده بودن تور یا هیپنوتیزم نیست؛ مسئله این است که هیچ روش کوتاهمدتی را نباید با وعده نتیجه قطعی و یکسان برای همه افراد معرفی کرد.
موضع وزارت بهداشت درباره تورهای هیلینگ
محمدرضا شالبافان، مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت، نیز درباره این نوع تورها اظهارنظر کرده و علمی بودن آنها را زیر سؤال برده است. به گفته او، این تورها مبنای علمی مشخصی ندارند و بیشتر جنبه تفریحی دارند.
همینجا مرز میان «سفر برای آرامش» و «سفر با وعده درمان» اهمیت پیدا میکند. اگر کسی برای چند روز طبیعتگردی، استراحت و فاصله گرفتن از فشار زندگی به چنین توری برود، موضوع با فردی که با وعده درمان افسردگی، اضطراب یا یک مشکل جدی روانی پول پرداخت میکند، کاملاً متفاوت است.
کسی که مدتها با یک مشکل جدی روانی دستوپنجه نرم کرده، ممکن است از یک سفر طبیعتمحور لذت ببرد، آرامتر شود یا حتی بعد از چند روز احساس کند حالش بهتر شده است. این تجربه میتواند ارزشمند باشد، اما به معنی درمان مشکل اصلی نیست.
اختلالات روانی بسته به نوع و شدت آنها، نیازمند ارزیابی و درمان متناسب با شرایط فرد هستند. بنابراین وعده اینکه مشکلات جدی روحی در یک سفر چندروزه بهطور کامل برطرف میشوند، پشتوانه علمی قابل اتکایی ندارد و به هیچ عنوان نمیتواند جای درمان تخصصی را بگیرد.
«پاکسازی»؛ از آرامش تا وعده درمان
پاکسازی هم یکی از واژههایی است که در تبلیغات این تورها زیاد دیده میشود؛ پاکسازی ذهن، بدن یا انرژی. اگر منظور از پاکسازی، چند روز فاصله گرفتن از فشارهای روزمره، خواب بهتر، پیادهروی، تغذیه منظم و کمتر شدن حضور در فضای مجازی باشد، میتوان آن را بخشی از یک سبک زندگی آرامتر دانست.
اما اگر قرار باشد «پاکسازی» به معنای دفع سموم بدن، درمان بیماری یا خارج کردن انرژی منفی معرفی شود، دیگر نمیتوان بدون شواهد علمی چنین ادعاهایی را پذیرفت.
درخت بغل کردن، رفتن به دریا یا حتی گریه کردن در یک فضای آرام، به خودی خود اتفاق عجیبی نیست. ممکن است فردی بعد از مدتها از فضای شلوغ زندگی فاصله بگیرد و احساساتی شود یا چند روز آرامتر باشد.
مسئله از جایی جدی میشود که این احساس خوب بهعنوان نتیجه یک درمان قطعی فروخته شود.
هیلینگ میتواند برای فردی که دنبال چند روز طبیعت، آرامش و فاصله گرفتن از روزمرگی است، تجربهای متفاوت باشد؛ اما برای کسی که با یک مشکل جدی روانی روبهروست، نباید جای درمان تخصصی را بگیرد.
در نهایت، اگر هیلینگ را در معنای سادهاش چند روز دور شدن از شهر، طبیعتگردی، استراحت و تجربهای متفاوت بدانیم، میتوان آن را شکل تازهای از گردشگری دانست. اما وقتی هزینه یک تور از حدود ۳۵ میلیون تومان شروع میشود و در بعضی موارد به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان میرسد، مخاطب حق دارد بداند بابت یک تجربه گردشگری پول میدهد یا بابت وعدهای که پشتوانه علمی ندارد.
حال خوب ارزشمند است؛ اما نباید با وعده درمان اشتباه گرفته شود و اگر تجربه ای از این نوع تورهای هیلینگ دارید برایمان بنویسید.
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