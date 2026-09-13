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کد خبر:۱۳۹۴۱۲۲
کد خبر:۱۳۹۴۱۲۲
9769 بازدید
نظرات: ۲۱
نبض خبر

این روزها برای گریه کردن کنار دریا هم پول می‌گیرند!

در روزهایی که شیوه‌های تازه‌ای برای رسیدن به آرامش و تخلیه روانی تبلیغ می‌شود، حالا پای مدیتیشن و گریه کردن کنار دریا هم به این بازار باز شده است؛ روشی که منتقدان آن را نمونه‌ای از تبدیل رنج و نیازهای روحی افراد به منبع درآمد می‌دانند. یکی از منتقدین در این زمینه نوشت: «هیلینگ آب دریا، درخت جنگل و نمونه‌های دیگر، موج معناگرایی‌های در حال مدند که بر مدار معنویت و عرفان‌های مدرن می‌چرخند و از کنار آن می‌چاپند.....پشت این فیگورهای مدیتیشنی و حقه‌های حلقه‌ای، ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند تا قلک برخی پر شود و از استیصال دیگران، اسکناس تولید کنند.... در جهان پریشان امروز، آرامش هم به کالایی مصرفی بدل شده تا برخی از سودای جان، سودی به جیب بزنند....تا برای افسردگی مردم، افیون تازه بسازند و با سوگ‌زدگی دیگران، سودا کنند...اینجا رنج نه حرمت که قیمت دارد و در ویترین امید به فروش می‌رسد....مسئله فقط کاسبی با معنویت نیست، مسئله جایی است که رنج انسان، به ماده خام صنعت آرامش بدل می‌شود....آنجا که که درد تو، درآمد دیگریست، دیگر با معنویت مواجه نیستیم، با تجارت استیصال مواجهیم....انسان مستاصل، مستعد هر شکلی از استثمار است! در بازاری که از زخم‌های ما نان می‌خورد، حتی درمان هم می‌تواند بخشی از بیماری باشد...اینجا دیگر آب مایه حیات نیست، سرمایه تجارت است!...آنها که بلدند از آب کره بگیرند، از رنج دیگران هم گنج می‌سازند!»
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برچسب‌ها:
نبض خبر ویدیو کاسبی افسردگی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲۱
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
2
29
پاسخ
سهم هر هموطن 700.000بشکه ضربدر صد دلار می شود 70.000.000 دلار ضربدر 200.000 می شود 14.000.000.000.000 تومان ؟!...مگر امکان پذیر است؟ چند نفر باید اعدام شوند تا موجب عبرت گردد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
60 بشکه به هر فرد ایران با جمعیت 90 میلیونی
60بشکه 100 دلار یعنی 6000 دلار 250هزارتومانی 1نیم میلیارد تومان
نی آزمند
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
60 بشکه به هر فرد ایرانی با جمعیت 90 میلیونی با دلار 250 هزارتومانی که معادل یک نیم میلیارد تومان برای تک تک ایرانی

یعنی عدم کفایت ریس جمهور پزشکیان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
محاسبات غلط است
کارگر روز مرد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
حقوق کارمند و کارگر ماهی ۲۰ میلیون برای خانواده ۵ نفره
این ۶ میلیارد دلار (دلار ۲۴۰ هزارتومان)رانت و اختلاس دولت مسعود پزشکیان یعتی هر خانواده ۵ نفره ۱میلیارد تومان
یعنی درامد ۴ سال کارگر و کارمند با درامد سالانه ۲۴۰ میلیون تومان

مسعود پزشکیان استعفا دهد و برود
ناشناس
|
United States of America
|
۰۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
1
27
پاسخ
میلیون بشکه نفت ایران ناگهان گم شد؟!
یک چیز جدیدی بگو تو این مملکت دکل و نفت و بنزین و دلار و و و گم میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
7
21
پاسخ
لطفا حقوق مدیران و پرسنل شریف وزارت نفت را افزایش دهید. باتشکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
0
22
پاسخ
اگر واقعيت داشته باشد بايد اعدام شوند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
اینها برا تسویه حساب های سیاسی هست و بس
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
0
26
پاسخ
اون از گم شدن دکل، این هم از گم شدن بشکه های نفت.
همه چی با هم جور جوره.
علی برکت الله.
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
0
32
پاسخ
باز صبح شد.
چشم باز کردیم.
خبر مسرت بخش دیگه دیدیم.
تا خبر بعدی، الهی به امید تو.
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
1
27
پاسخ
مهم نیست چقدر نفت گم شده، مهم این هست که وفاق آسیب نبینه.
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
0
22
پاسخ
جالب است که اینهمه حرف از بیت المال و حق الناس می‌زنند واقعا مسئولان و تصمیم گیران و خورندگان حق مردم ایران در روز جزا چه جوابی دارند و اصلا آیا اعتقادی به روز جزا دارند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
0
30
پاسخ
تو شرایط عادی بالا می کشیدن الان که شرایط جنگ و تحریمه و کاسبای تحریم و جنگ طلبا داران حال می کنن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
1
23
پاسخ
اون وقت چرا همه گیر داده اند به حقوق چندر غاز کارمندان و اساتید دانشگاه که افزایش نیابد که تورم ایجاد می کند؟!
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