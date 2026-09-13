نبض خبر
این روزها برای گریه کردن کنار دریا هم پول میگیرند!
در روزهایی که شیوههای تازهای برای رسیدن به آرامش و تخلیه روانی تبلیغ میشود، حالا پای مدیتیشن و گریه کردن کنار دریا هم به این بازار باز شده است؛ روشی که منتقدان آن را نمونهای از تبدیل رنج و نیازهای روحی افراد به منبع درآمد میدانند. یکی از منتقدین در این زمینه نوشت: «هیلینگ آب دریا، درخت جنگل و نمونههای دیگر، موج معناگراییهای در حال مدند که بر مدار معنویت و عرفانهای مدرن میچرخند و از کنار آن میچاپند.....پشت این فیگورهای مدیتیشنی و حقههای حلقهای، ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند تا قلک برخی پر شود و از استیصال دیگران، اسکناس تولید کنند.... در جهان پریشان امروز، آرامش هم به کالایی مصرفی بدل شده تا برخی از سودای جان، سودی به جیب بزنند....تا برای افسردگی مردم، افیون تازه بسازند و با سوگزدگی دیگران، سودا کنند...اینجا رنج نه حرمت که قیمت دارد و در ویترین امید به فروش میرسد....مسئله فقط کاسبی با معنویت نیست، مسئله جایی است که رنج انسان، به ماده خام صنعت آرامش بدل میشود....آنجا که که درد تو، درآمد دیگریست، دیگر با معنویت مواجه نیستیم، با تجارت استیصال مواجهیم....انسان مستاصل، مستعد هر شکلی از استثمار است! در بازاری که از زخمهای ما نان میخورد، حتی درمان هم میتواند بخشی از بیماری باشد...اینجا دیگر آب مایه حیات نیست، سرمایه تجارت است!...آنها که بلدند از آب کره بگیرند، از رنج دیگران هم گنج میسازند!»
گزارش خطا
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سهم هر هموطن 700.000بشکه ضربدر صد دلار می شود 70.000.000 دلار ضربدر 200.000 می شود 14.000.000.000.000 تومان ؟!...مگر امکان پذیر است؟ چند نفر باید اعدام شوند تا موجب عبرت گردد.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
60بشکه 100 دلار یعنی 6000 دلار 250هزارتومانی 1نیم میلیارد تومان
نی آزمند| |
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
یعنی عدم کفایت ریس جمهور پزشکیان
ناشناس| |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
کارگر روز مرد| |
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
این ۶ میلیارد دلار (دلار ۲۴۰ هزارتومان)رانت و اختلاس دولت مسعود پزشکیان یعتی هر خانواده ۵ نفره ۱میلیارد تومان
یعنی درامد ۴ سال کارگر و کارمند با درامد سالانه ۲۴۰ میلیون تومان
مسعود پزشکیان استعفا دهد و برود
میلیون بشکه نفت ایران ناگهان گم شد؟!
یک چیز جدیدی بگو تو این مملکت دکل و نفت و بنزین و دلار و و و گم میشه
یک چیز جدیدی بگو تو این مملکت دکل و نفت و بنزین و دلار و و و گم میشه
اگر واقعيت داشته باشد بايد اعدام شوند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
اون از گم شدن دکل، این هم از گم شدن بشکه های نفت.
همه چی با هم جور جوره.
علی برکت الله.
همه چی با هم جور جوره.
علی برکت الله.
باز صبح شد.
چشم باز کردیم.
خبر مسرت بخش دیگه دیدیم.
تا خبر بعدی، الهی به امید تو.
چشم باز کردیم.
خبر مسرت بخش دیگه دیدیم.
تا خبر بعدی، الهی به امید تو.
جالب است که اینهمه حرف از بیت المال و حق الناس میزنند واقعا مسئولان و تصمیم گیران و خورندگان حق مردم ایران در روز جزا چه جوابی دارند و اصلا آیا اعتقادی به روز جزا دارند.
تو شرایط عادی بالا می کشیدن الان که شرایط جنگ و تحریمه و کاسبای تحریم و جنگ طلبا داران حال می کنن.