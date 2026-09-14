شبکه خبری اسکای نیوز به نقل از منابع یمنی گزارش داد نیروهای انصارالله موفق شدند کنترل ارتفاعات مهم «کهبوب» را به دست گیرند.

به گزارش تابناک به نقل از اسکای نیوز، منابع یمنی امروز دوشنبه، از پیشروی میدانی جدید نیروهای انصارالله خبر داده و گفتند این نیروها بر ارتفاعات راهبردی «کهبوب» مسلط شدند.

شبکه خبری اسکای نیوز به نقل از این منابع گزارش داد، ارتفاعات کهبوب بر تنگه باب المندب و سواحل و مناطق اطراف آن اشراف دارد. نیروهای انصارالله هم هم اکنون در حال مستقر شدن در کوه‌های مناطق جنوب تعز هستند.

این منابع با بیان اینکه نیروهای انصارالله در تلاشند تا تعز را دوباره محاصره کنند، تصریح کردند، نیروهای انصارالله روز جمعه، پس از استقرار در جزیره استراتژیک «میون» واقع در مرکز تنگه، تسلط بر منطقه باب المندب را کامل کردند.

انصارالله که کنترل مناطق وسیعی از شمال یمن را در اختیار دارد، هفته گذشته حمله گسترده‌ای را علیه مزدوران سعودی آغاز کرد و در نبردهایی که صدها کشته بر جای گذاشت، به سلسله پیروزی‌های میدانی دست یافت.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام در دولت وابسته به ریاض در یمن گزارش داد که «حوثیها تسلط خود را بر منطقه باب المندب و جزیره میون واقع در مرکز تنگه تکمیل کردند».

شاهدان عینی گفتند که نیروهای انصارالله «در ساحل باب المندب مستقر شده‌اند و خودروهای نظامی دارند که با آن‌ها گشت‌زنی می‌کنند».

منطقه باب المندب شامل چهار جزیره استراتژیک است که پیش از این تحت کنترل دولت وابسته به عربستان قرار داشت: جزایر زقر، واقع در نزدیکی تنگه باب المندب در قلب آبراه بین‌المللی بین سواحل یمن و اریتره، جزیره میون و جزایر حنیش الکبری و الصغری.

منابع نظامی دولت ریاض خبر داده بودند که «حوثی‌ها نیروهای دولتی را در حنیش الکبری و الصغری محاصره کرده‌اند».

یکی از این منابع گفت: «ما از سرنوشت نیروهایمان که بیش از دو هزار نفر در این جزایر هستند، اطلاعی نداریم. طبق اطلاعات ما، حوثی از آنها درخواست کرده که تسلیم شوند».

نیروهای انصارالله پنجشنبه، شهر المخا واقع در دریای سرخ را تصرف کردند، که این امر به آنها امکان داد تا پیشروی خود را به سمت تنگه باب المندب ادامه دهند.