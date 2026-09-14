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بازگشت و فرود اضطراری پرواز مشهد-کرمانشاه

یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ در مسیر مشهد به کرمانشاه، پس از بروز نقص فنی هنگام برخاستن، با اعلام وضعیت اضطراری به فرودگاه مشهد بازگشت و به سلامت فرود آمد.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۰۵
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فرود اضطراری

به گزارش تابناک، بر اساس گزارش‌های اولیه، این هواپیما که با رجیستر FSU در حال انجام پرواز مشهد ـ کرمانشاه بود، هنگام تیک‌آف با ترکیدگی لاستیک مواجه شده و در ادامه، گزارش‌هایی درباره آسیب به موتور هواپیما مطرح شده است.

خلبان پس از برخاستن، با اعلام فرود اضطراری به برج مراقبت، درخواست بازگشت به فرودگاه مشهد را مطرح کرد و هواپیما پس از طی فرآیندهای لازم، مجدداً در باند فرودگاه مشهد به سلامت به زمین نشست.

این حادثه موجب بسته شدن باند ۳۱ چپ فرودگاه مشهد شده و احتمال تأثیر آن بر روند پروازهای ورودی و خروجی این فرودگاه وجود دارد.

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مشهد فرودگاه هواپیما فرود اضطراری نقص فنی
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