شکست تراکتور در اولین گام آسیایی؛ یاران سعید و سردار علیه نکونام

تیم فوتبال تراکتور ایران، نماینده کشورمان در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا در نخستین دیدارش به مصاف شباب‌الاهلی امارات رفت و در این دیدار شکست خورد.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، دو تیم شباب الاهلی امارات و تراکتور ایران در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (دوشنبه) در ورزشگاه آل راشد دبی به مصاف هم رفتند که میزبان اماراتی به برتری یک بر صفر رسید.

یوری سزار (دقیقه ۲۳) تنها گل این مسابقه را وارد دروازه تراکتور کرد.

ترکیب ابتدایی شباب الاهلی:

ماتیوس دانلی، رنان، ژورژه فیلیپه، ایگور گومز، نمانیا ماکسیموویچ، یوری سزار، ریکلمه، سعید عزت‌اللهی، جاهنواه مارکلو، حارب عبدالله المنصوری و سردار آزمون.

ترکیب ابتدایی تراکتور:

پارسا جعفری،‌ شجاع خلیل‌زاده، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، محمد دانشگر، مهدی حسینی، اودیل خامروبکف، مسعود زائرکاظمینی، تیبور هلیلوویچ، تومیسلاو اشتراکالی و امیرحسین حسین‌زاده.

نیمه نخست این دیدار با گل زودهنگام شباب الاهلی توسط سردار آزمون آغاز شد، اما گل مهاجم ایرانی شباب الاهلی به دلیل حضور این بازیکن در آفساید مردود بود. با این حال در دقیقه ۲۳ ارسال بلند به محوطه جریمه تراکتور با اثر گذاری سردار آزمون به یوری سزار رسید و این بازیکن موفق به گلزنی شد.

در نیمه دوم، شاگردان جواد نکونام تلاش زیادی کردند تا گل خورده را جبران کنند و در نخستین گام با شکست روبه‌‌رو نشوند، اما در نهایت بازی با همان یک گل به اتمام رسید تا ۳ امتیاز به حساب حریف اماراتی واریز شود.