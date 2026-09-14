وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: ایران نباید این تنگه را صرفاً از منظر درآمدهای اقتصادی ببیند، بلکه می‌تواند با مشارکت دادن شرکای راهبردی خود، هرمز را به اهرمی برای تقویت قدرت منطقه‌ای و بازتعریف مناسبات اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک کشور تبدیل کند.

به گزارش تابناک، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در برنامه اکوفا، با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: مسئله تنگه هرمز را نباید صرفاً با محاسبه عایدات اقتصادی و مالی آن سنجید، چراکه مدیریت این تنگه می‌تواند یکی از مؤلفه‌های مهم در بازتعریف مناسبات اقتصادی، تحریمی، سیاسی و ژئوپلیتیک ایران با کشورهای منطقه باشد.

وی افزود: ایران می‌تواند به جای آنکه مدیریت تنگه هرمز را صرفاً یک مسئله اقتصادی تلقی کند، شرکای راهبردی خود را در این موضوع مشارکت دهد و آنها را در قدرت جدید منطقه‌ای ایران سهیم کند.

خاندوزی ادامه داد: در چنین شرایطی، اگر آمریکا بخواهد در شورای امنیت سازمان ملل یا سایر نهادهای بین‌المللی برای اقدام علیه ایران اجماع‌سازی کند، کشورهایی مانند چین و روسیه و برخی دیگر از کشورها می‌توانند در برابر شکل‌گیری نظم مورد نظر آمریکا در غرب آسیا ایستادگی کنند و از حضور یک ایران قدرتمند در منطقه حمایت کنند.

وی با اشاره به تمرکز گسترده رئیس‌جمهور آمریکا بر موضوع تنگه هرمز اظهار کرد: اگر تنگه هرمز یک مؤلفه مهم و آینده‌ساز نبود، شاهد این حجم از اظهارنظرها و مواضع رئیس‌جمهور آمریکا درباره آن نبودیم.

خاندوزی تاگید کرد: تکرار تهدیدها درباره بازگشایی تنگه و تلاش برای همراه کردن کشورهای مختلف با این موضوع نشان می‌دهد که هرمز صرفاً یک گذرگاه دریایی نیست، بلکه به یک مسئله حیثیتی و راهبردی تبدیل شده است.

خاندوزی تأکید کرد: تنگه هرمز می‌تواند به یکی از نقاط آینده‌ساز برای ایران تبدیل شود و نحوه مدیریت آن، در کنار استفاده از ظرفیت شرکای راهبردی، می‌تواند بر جایگاه منطقه‌ای و مناسبات اقتصادی و ژئوپلیتیک کشور اثرگذار باشد.

منبع: فارس