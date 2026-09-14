رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان از مصدومیت ۲۴ نفر در پی انحراف و واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در محور همدان ـ فامنین خبر داد.

به گزارش تابناک، رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان از مصدومیت ۲۴ نفر در پی انحراف و واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در محور همدان ـ فامنین خبر داد.

بلافاصله پس از اعلام حادثه، پرستاران واحد ارتباطات و کنترل عملیات مرکز اورژانس ۱۱۵ با مدیریت و هماهنگی سریع، ۵ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ بهمراه تیم های درمانی و یک دستگاه آمبولانس هلال‌احمر را به محل حادثه اعزام کردند.

در این حادثه ۲۴ نفر مصدوم شدند(۲۱ نفر خانم و ۳ نفر آقا ) که پس از انجام اقدامات درمانی و مراقبتی توسط کارشناسان اورژانس همدان تمام مصدومان برای ادامه روند درمان به بیمارستان بعثت همدان منتقل شدند.

بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، وضعیت عمومی تمام مصدومان مساعد گزارش شده و خوشبختانه مصدوم بدحال در میان آنان وجود ندارد.