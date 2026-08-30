واژگونی خونین اتوبوس در مسیر همدان به کرمانشاه
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، یکشنبه هشتم شهریور ماه در پی وقوع حادثه ترافیکی و واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور همدان به کرمانشاه ( گردنه اسدآباد) ۱۳ نفر مصدوم شدند.
به دنبال گزارش این حادثه کارشناسان اورژانس از پایگاه «صالحآباد» شهرستان بهار و پایگاههای اورژانس «اسدآباد» در کوتاهترین زمان ممکن در محل حادثه حضور یافتند و اقدامات درمانی را برای آسیبدیدگان آغاز کردند.
در این حادثه ۱۳ نفر دچار مصدومیت شده بودند که پس از دریافت خدمات درمانی توسط کارشناسان اورژانس بهار و اسدآباد، تمامی مصدومان برای ادامه روند درمان و مراقبتهای تکمیلی به بیمارستان شهرستان اسدآباد اعزام شدند.
بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی حال عمومی تمامی مصدومان مساعد گزارش شده و هیچگونه مشکل حادی برای آنان ایجاد نشده است و بصورت سرپایی تحت درمان قرار دارند.
شایان ذکر است علت دقیق این حادثه توسط عوامل انتظامی و کارشناسان پلیسراه در حال بررسی است.