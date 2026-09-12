عروسی دیشب به عزا تبدیل شد/ عروس جان باخت

شب رویایی زوج تهرانی با واژگونی خودروی عروس‌کشی در اتوبان آزادگان به سوگ نشست. در این حادثه که ساعاتی پس از پایان مراسم جشن رخ داد، نوعروس جان باخت و داماد با جراحات شدید به مراکز درمانی منتقل شد.

به گزارش تابناک؛ شب گذشته کارکنان انتظامات یکی از بیمارستان‌های محدوده یافت‌آباد تهران، مرگ مشکوک زن جوانی را روی تخت بخش اورژانس به قاضی شفیعی، بازپرس ویژه قتل شعبه پنجم دادسرای جنایی تهران، گزارش کردند. با اعلام این خبر، تحقیقات جنایی آغاز شد و بررسی‌های اولیه نشان داد زن جوان پس از یک سانحه رانندگی به بیمارستان منتقل شده، اما به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داده است. همسر وی نیز که همراه او به بیمارستان منتقل شده بود، به شدت زخمی شده و تحت درمان قرار داشت.

تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت که این زوج، شب گذشته مراسم عروسی خود را در یکی از تالارهای تهران برگزار کرده و پس از پایان مراسم، با خودروی پژو ۲۰۷ گل‌آرایی‌شده خود راهی خانه شده بودند.

اما این مسیر پایانی تلخ برای عروس و داماد جوان داشت؛ چرا که خودرو هنگام حرکت در اتوبان آزادگان، به دلیل سرعت زیاد تعادل خود را از دست داده و واژگون شده بود.

منبع: رکنا