دستور قضایی برای حادثه واژگونی اتوبوس در ساوه

در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری اسکانیا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه، دستورات قضایی لازم را برای رسیدگی فوری به منظور بررسی ابعاد حادثه و ترک فعل های احتمالی صادر کرد.

به گزارش تابناک، در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری اسکانیا که صبح امروز در اتوبان همدان–ساوه رخ داد و منجر به جان‌باختن ۱۱ تن (۸ مرد و ۳ زن) و مصدومیت ۲۴ نفر از هموطنانمان گردید، سیدعماد صدوری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه، دستورات قضایی لازم را برای رسیدگی فوری به منظور بررسی ابعاد حادثه و ترک فعل های احتمالی صادر کرد.

دادستان عمومی و انقلاب ساوه با ابراز تأسف و تسلیت به خانواده‌های داغدار و آرزوی شفای عاجل برای مصدومان این حادثه، اظهار کرد: به‌محض دریافت خبر این سانحه تلخ، بلافاصله دستورات قضایی به ضابط صادر و پرونده قضایی در این دادسرا تشکیل و قاضی ویژه و بازپرس مربوطه برای بررسی علل و ابعاد حادثه و ترک فعل های احتمالی تعیین شد تا رسیدگی به‌صورت ویژه و خارج از نوبت انجام گیرد.

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سیدعماد صدوری با اشاره به گزارش اولیه پلیس راه استان مرکزی مبنی بر اینکه علت واژگونی، عدم توجه به جلو و خواب‌آلودگی راننده این اتوبوس بوده است، افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد این اتوبوس حامل ۳۵ مسافر بوده که از مسیر کرمانشاه به مقصد تهران در حرکت بوده است و اکنون تمامی ابعاد حادثه از جمله سوابق و سلامت راننده، وضعیت فنی خودرو، ساعت کاری و رعایت مقررات حمل مسافر در دست بررسی قضایی قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه در ادامه با تأکید بر اینکه سلامت و امنیت جان شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: در صورت احراز هرگونه تخلف و قصور از سوی راننده، شرکت اتوبوسرانی و یا سایر اشخاص مرتبط، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت و پرونده بدون اغماض تا حصول نتیجه نهایی و مجازات مقصران پیگیری می‌شود.

منبع: فارس