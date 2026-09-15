زمانی که باید درد قفسه سینه را جدی بگیریم

انجام کارهایی همچون فعالیت بدنی شدید، بلند کردن وسایل سنگین، ورزش، سرفه های شدید یا ضربه مستقیم می تواند کشیدگی عضلات یا آسیب دنده ها را به دنبال داشته باشد و ما احساس درد در ناحیه قفسه سینه بکنیم. این درد معمولا با حرکت دادن بخش آسیب دیده، فعالیت عضلات یا نفس عمیق بیشتر می شود.

به گزارش تابناک؛ درد دیواره سینه یکی از علل درد در ناحیه سینه است و می تواند از عضلات، دنده ها، غضروف ها یا مفاصل محل اتصال دنده ها به جناغ ایجاد شود. کشیدگی عضلات، آسیب، سرفه شدید و بعضی فعالیت های تکراری از عواملی هستند که می توانند باعث این نوع درد شوند. با این حال، هر درد جدید یا بدون علت مشخص در ناحیه سینه را نباید بدون ارزیابی پزشکی به مشکلات عضلانی نسبت داد.

کوستوکندریت چیست؟

کوستوکندریت نوعی التهاب در غضروف محل اتصال دنده به جناغ است و یکی از علل شناخته شده درد دیواره سینه محسوب می شود. درد ممکن است تیز یا مبهم باشد و معمولا در قسمت جلویی سینه، اغلب در یک سمت جناغ، احساس می شود.

درد کوستوکندریت ممکن است با حرکت دادن بالاتنه، نفس عمیق، سرفه یا عطسه تشدید شود. فشار روی محل درگیر نیز می تواند درد را بیشتر کند. علت دقیق این عارضه در بسیاری از موارد مشخص نیست، اما آسیب، فشار فیزیکی و سرفه شدید می توانند در بروز آن نقش داشته باشند.

کوستوکندریت معمولا عارضه خطرناکی نیست و در بسیاری از افراد با گذشت زمان بهبود پیدا می کند، اما تشخیص آن بر اساس علائم و معاینه انجام می شود و پزشک ممکن است برای کنار گذاشتن سایر علل درد، آزمایش هایی مانند نوار قلب یا تصویربرداری را درخواست کند.

کشیدگی عضلات و آسیب دنده ها

فعالیت بدنی شدید، بلند کردن اجسام سنگین، ورزش، سرفه های شدید یا ضربه مستقیم می تواند باعث کشیدگی عضلات یا آسیب دنده ها شود. این درد معمولا با حرکت دادن بخش آسیب دیده، فعالیت عضلات یا نفس عمیق بیشتر می شود.

در موارد خفیف، استراحت نسبی و پرهیز از فعالیتی که درد را تشدید می کند می تواند به بهبود کمک کند. درمان دقیق به علت درد و شدت آسیب بستگی دارد.

درد دیواره سینه همیشه عضلانی نیست

درد در ناحیه سینه می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. علاوه بر مشکلات دیواره سینه، بیماری های قلبی، ریوی و گوارشی نیز ممکن است باعث درد در این ناحیه شوند. برای مثال، رفلاکس معده می تواند با احساس سوزش یا درد در سینه همراه باشد و برخی بیماری های ریوی نیز ممکن است باعث دردی شوند که با تنفس یا سرفه تشدید می شود.

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به همین دلیل، محل درد یا حساس بودن یک نقطه از دیواره سینه به تنهایی برای تشخیص علت کافی نیست.



چه زمانی درد سینه نیاز به بررسی فوری دارد؟

اگر درد سینه ناگهانی و شدید باشد، بیش از چند دقیقه ادامه پیدا کند یا بدون علت مشخص ایجاد شود، باید آن را جدی گرفت. همچنین درد یا فشار سینه که به بازو، شانه، گردن، فک، پشت یا قسمت بالای شکم انتشار پیدا می کند، می تواند از علائم حمله قلبی باشد.

همراه شدن درد سینه با تنگی نفس، تعریق، تهوع، سرگیجه، ضعف یا غش نیز نیازمند ارزیابی فوری پزشکی است. تنگی نفس ناگهانی یا درد سینه همراه با سرفه خونی نیز از علائمی هستند که نباید نادیده گرفته شوند.

درد دیواره سینه در بسیاری از موارد علت جدی ندارد و با درمان مناسب و گذشت زمان بهتر می شود، اما هر درد جدید یا غیرقابل توضیح در ناحیه سینه بهتر است توسط پزشک ارزیابی شود تا علت های مهم تر کنار گذاشته شوند.

منبع: عصرایران