مرجعیت تصمیمگیری دربارۀ تعطیلی مدارس تغییر کرد
به گزارش تابناک، علیرضا کاظمی در نشست امروز شورای عالی آموزش و پرورش، با اشاره به موضوعات مطرحشده در شورای حقوق و دستمزد، اظهار کرد: موضوعاتی که شاید دنبال آن بودیم، پس از طی فرایندهای مختلف در دستور کار شورای حقوق و دستمزد قرار گرفته و تمام افزایشهایی که صورتجلسه و درباره آنها توافق و پیگیری شده است، امروز در این شورا مطرح خواهد شد.
کاظمی با اشاره به برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم گفت: برگزاری امتحانات نهایی یکی از موفقترین برنامههای آموزشوپرورش بود. در این شرایط، بیش از یک میلیون و ۷۹۰ هزار دانشآموز در آزمونهای نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم شرکت کردند.
وزیر آموزشوپرورش ادامه داد: به مدت ۲۳ روز، هر روز امتحان نهایی داشتیم و این آزمونها در حدود ۶ هزار حوزه در سراسر کشور برگزار شد. در شرایط سخت جنگی، هر روز تصمیم میگرفتیم که امتحان روز بعد در کجا برگزار شود و در کجا برگزار نشود. شبها جلسات را تا حدود ساعت ۱۱ ادامه میدادیم و صبح نیز با استانداران و مدیران کل استانهایی که زیر فشار آتش بودند، گفتوگو میکردیم تا امتحانات برگزار شود و روند آن به تاخیر نیفتد. تقریبا تمام شبکههای معاند روی این موضوع کار کردند، اما با اصراری که داشتیم، برنامه امتحانات به خوبی برگزار شد.
وی ادامه داد: حدود ۲۴ میلیون برگه تشریحی توسط همکاران ما تصحیح شد. این برگهها ماشینی نیست که مانند سازمان سنجش توسط دستگاه تصحیح شود. مصححان نیز به صورت داوطلبانه همکاری کردند و همکاران ما با خواهش و تلاش توانستند این ظرفیت را برای دستگاه تعلیم و تربیت فراهم کنند. پس از تصحیح دوم و سوم، اعتراضات و تصحیح چهارم انجام شد و در آخرین آماری که دریافت کردم، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در مرحله تصحیح چهارم اعتراض کرده بودند که از نظر قانونی باید به اعتراض آنها رسیدگی شود. فرایند تصویب به پایان رسید و نتایج تحصیلی را ظرف روزهای آینده به سازمان سنجش اعلام خواهیم کرد.
کاظمی با اشاره به موضوع تعطیلی پیاپی مدارس گفت: در این زمینه با همفکری دوستانمان در شورای معاونان، گزارشی تهیه کردیم و به دولت ارائه دادیم. در این گزارش، میزان تعطیلی مدارس در کشورهای مختلف دنیا و در شرایطی مانند آلودگی هوا، بیماریهای واگیر، جنگ و ناترازیها را با یکدیگر مقایسه کردیم. در این بررسی مشخص شد که ایران در زمینه مرجع تصمیمگیری و شاخصهای تصمیمگیری، شرایط متفاوتی دارد. کشوری مانند چین که مرکز کرونا بود، کمتر از نصف ما تعطیلی مدارس داشت و ژاپن نیز کمتر از ۱۰۰ روز تعطیل کرده است، در حالی که ما حدود ۵۵۰ روز تعطیلی داشتهایم.
وزیر آموزشوپرورش تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا، در زمان بحران به جای تعطیلی مدارس، مدیریت شرایط را در دستور کار قرار میدهند. برای مثال در موضوع آلودگی هوا میتوان فعالیت دانشآموزان را مدیریت و برای آن برنامهریزی کرد، نه اینکه مدرسه را تعطیل و آموزش را مجازی کنیم.
کاظمی گفت: خوشبختانه در دولت تصویب شد که مرجعیت تصمیمگیری درباره تعطیلی مدارس به آموزشوپرورش واگذار شود. البته هنوز این مصوبه به ما ابلاغ نشده، اما در دولت تصویب شده و همه رأی دادهاند. همچنین قرار است کارگروهی در این زمینه تشکیل شود.
وی با اشاره به شاخصهای آلودگی هوا در کشورهای مختلف افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا تعطیلی مدارس از شاخصهای بسیار بالاتر آغاز میشود، اما ما با عبور شاخص از ۱۵۰، موضوع تعطیلی را مطرح میکنیم.
کاظمی یکی دیگر از موضوعات مهم در آستانه سال تحصیلی را توجه به زیست عفیفانه عنوان کرد و گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی، برنامه بسیار خوبی در بخشهای مختلف طراحی کردهایم تا بتوانیم در حوزه زیست عفیفانه فعالیت کنیم. فکر نمیکنم کسی به اندازه ما روی این موضوع هم فکر کرده باشد و هم کار کرده باشد و این موضوع برای ما بسیار مهم است.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به تلاش دشمن برای سوءاستفاده از مسائل اقتصادی و معیشتی جامعه معلمان گفت: صبح امروز در اجتماع مدیران آموزشوپرورش شهر تهران که بیش از ۲ هزار مدیر حضور داشتند، گفتم که اجازه نمیدهیم گفتمان معیشت، گفتمان اول آموزشوپرورش باشد. گفتمان اول آموزشوپرورش، گفتمان تربیت است، اما وظیفه اول من به عنوان وزیر، معیشت معلم است. شرایط اقتصادی جامعه سخت است و همه میدانیم که دشمن میخواهد از این زاویه تابآوری جامعه ما را از بین ببرد و گفتمانها، مسائل و اولویتها را جابهجا کند.
کاظمی درباره آمادگی آموزشوپرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید نیز گفت: آمادگی ما تقریبا به نقطه ۱۰۰ رسیده است. ما هفتهای دو تا سه جلسه مشترک با استانها داریم و اتاق وضعیت را از اول مهر سال گذشته آغاز کردهایم.
وی افزود: ۱۵۰ برنامه تحصیلی طراحی کردهایم، گانتچارت آن را ترسیم کردهایم و لحظهبهلحظه این برنامهها را رصد میکنیم. اتفاقات بسیار خوبی افتاده و ثبتنامها، پوششها و انتقالات بهموقع و در جای خود انجام شده است.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به وضعیت نیروی انسانی گفت: امسال سال سختی داریم، زیرا جزو نخستین سالهایی است که استخدام ماده ۲۸ نداریم. با این حال، به نظر من این موضوع میتواند یک نقطه قوت برای آموزشوپرورش باشد.
کاظمی ادامه داد: مشوقهای خوبی را با سازمان برنامه و سازمان اداری و استخدامی طراحی کردهایم که انشاءالله امروز در دستور کار شورای حقوق و دستمزد قرار دارد و امیدواریم این فرایند کامل شود و نتیجه نهایی آن دستاورد خوبی برای آموزشوپرورش داشته باشد.
وی با اشاره به برنامههای آموزشوپرورش برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: در کنار این برنامهها، بنا داریم مهر متفاوتی را آغاز کنیم. یک گفتمان با عنوان «در میدان حاضر» راه انداختهایم و چارچوب آن را نیز طراحی کردهایم تا نسبت مدرسه با میدان روشن شود و زمینه حضور و کنشگری دانشآموزان را فراهم کنیم.
کاظمی افزود: امسال چند واقعه مهم داریم؛ یکی شهادت رهبر عزیز ماست که قرار است در ۱۲۳ هزار مدرسه یادواره این شهید عزیز برگزار شود. همچنین یادواره شهدای دانشآموزان را خواهیم داشت و مدارس با فضا و صحنهآرایی متناسب با این موضوع آغاز خواهند شد.
وی توجه به پرچم ملی جمهوری اسلامی ایران را از دیگر برنامههای آموزشوپرورش دانست و گفت: پرچم جمهوری اسلامی ایران نماد هویت ملی و دینی ماست. روز اول مهر نیز به عنوان روز ملی پرچم در تقویم جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است.
وزیر آموزشوپرورش ادامه داد: برنامه وسیعی طراحی کردهایم که سرود جمهوری اسلامی ایران اجرا شود و دانشآموزان نیز پرچم جمهوری اسلامی ایران را در دست داشته باشند. در این زمینه منتظر خلاقیت مدیران در آغاز سال تحصیلی هستیم.
کاظمی گفت: یکی از برنامهها یادواره رهبر شهید انقلاب، دیگری یادواره شهدا و فضاآرایی مدارس با رنگ و بوی دفاع و جنگ و عزت و سربلندی جمهوری اسلامی ایران است و موضوع دیگر، تقویت هویت ملی با تکیه بر پرچم، سرزمین، جغرافیا و نقشه جمهوری اسلامی ایران است که جزو مهمترین برنامههای ماست.
وی از برنامهریزی برای ایجاد شور، نشاط و شادی در مدارس خبر داد و افزود: هفته اول سال تحصیلی را به این فضا اختصاص دادهایم تا این جذابیتها با مشارکت و کنشگری دانشآموزان شکل بگیرد و اتفاقات خوبی رقم بخورد.
کاظمی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای پیش از آغاز سال تحصیلی گفت: جشن غنچهها، جشن شکوفهها و جشن جوانهها را داریم. به دلیل تقارن ۳۱ شهریور با وفات حضرت معصومه(س)، تصمیم گرفتیم برای رعایت حرمت این روز، برنامهها را جابهجا کنیم.
وی افزود: از روز اول مهر نیز زنگ مهر، زنگ ایثار و شهادت و برنامههای هفته دفاع مقدس را خواهیم داشت و زنگ نماز نیز برای ما از اهمیت و جایگاه فوقالعادهای برخوردار است.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به گستردگی شبکه مدارس کشور گفت: آموزشوپرورش با ۱۲۳ هزار مدرسه در سراسر جغرافیای جمهوری اسلامی ایران، از روستاها و کوهها و دشتها گرفته تا چادرهای عشایری و مناطق متراکم شهری، با جمعیتی حدود ۱۶ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دانشآموز فعالیت میکند و طبیعی است که در آستانه آغاز سال تحصیلی با چالشهایی مواجه باشد.
کاظمی تاکید کرد: قول دادهایم که مهری آرام، کمدغدغه و خوب داشته باشیم و امیدواریم با توجه به اینکه جذب نیروی انسانی ما در حداقل ممکن بوده است، بتوانیم با استفاده از ظرفیت معلمان موجود و همکاران بازنشسته، خلأهای موجود را به خوبی پر کنیم.
وی ادامه داد: برای هر استان یک معین انتخاب کردهایم و شاخصهای متعددی را در نظر گرفتهایم و لحظهبهلحظه استانها را در همه شاخصها رصد میکنیم.
کاظمی تاکید کرد: چهارشنبه و پنجشنبه نیز گردهمایی حضوری مدیران کل را خواهیم داشت تا گزارش نهایی استانها را ارائه دهند و انشاءالله سال تحصیلی جدید را آغاز کنیم.