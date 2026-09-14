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کشف تونل ۱۰۰ متری داعش در شمال موصل

نیروهای الحشد الشعبی و ارتش عراق یک تونل متعلق به گروه تروریستی داعش به طول ۱۰۰ متر را در شمال شهر موصل شناسایی و منهدم کردند.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۸۳
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تونل

به گزارش تابناک، نیروهای الحشد الشعبی و ارتش عراق یک تونل متعلق به گروه تروریستی داعش را در منطقه «علملوک» در شمال شهر موصل منهدم کردند.

این تونل که حدود ۱۰۰ متر طول داشت، در جریان عملیات الحشد الشعبی و ارتش عراق شناسایی و منهدم شد.

بر اساس گزارش منابع عراقی، این تونل از سوی عناصر داعش برای فعالیت‌های خود مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

منطقه شمال و غرب استان نینوا، به‌ویژه مناطق پیرامون موصل، از جمله مناطقی است که پس از شکست سرزمینی داعش همچنان شاهد فعالیت‌های پراکنده هسته‌های این گروه بوده است.

 نیروهای ارتش عراق و الحشد الشعبی طی سال‌های اخیر با اجرای عملیات‌های امنیتی و جست‌وجوی مناطق بیابانی و روستایی، تلاش کرده‌اند مخفیگاه‌ها، تونل‌ها و زیرساخت‌های باقی‌مانده از داعش را شناسایی و منهدم کنند.

منبع: ایسنا

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