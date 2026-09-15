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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۴۳۶۳
کد خبر:۱۳۹۴۳۶۳
821 بازدید
حیات وحش؛

قارچی که مغز حشرات را کنترل کرده و آنها را تبدیل به زامبی می‌کند

در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، در جنگل‌های گویان، پژوهشگران با شب‌پره‌ای روبه‌رو می‌شوند که بدنش به‌طور کامل در اختیار یک قارچ قرار گرفته است. این آلودگی تنها به رشد درون بدن حشره محدود نمی‌شود؛ قارچ رفتار میزبان را نیز تغییر می‌دهد و او را وادار می‌کند به نقاط مرتفع‌تر برود و مکانی مناسب برای رشد و پراکنده‌کردن هاگ‌های قارچ هدایت کنند.پس از رسیدن به محل مناسب قارچ از بدن میزبان به بیرون رشد کرده و شروع به پخش کردن هاگ می‌کند
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حشرات قارچ ویدیو فیلم
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