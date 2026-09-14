ترامپ دوباره در تیررس استیضاح

به گزارش تابناک؛ حکیم جفریس رهبر دموکرات‌های کنگره اظهار کرد در صورت پیروزی حزبش در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر، موضوع استیضاح دونالد ترامپ را منتفی نمی‌داند.

وی در گفت‌و‌گو با‌ای‌بی‌سی در پاسخ به این پرسش که در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات پیش رو و کسب اکثریت کنگره فرآیند استیضاح رئیس جمهور کلید می‌خورد، گفت: ما تاکنون درباره موضوع استیضاح ترامپ هیچ تصمیم قطعی نگرفته‌ایم.

جفریس افزود: جیمی راسکین و رابرت گارسیا از اعضای ارشد کمیته‌های قضایی و بازبینی کنگره، در صورت رسیدن به ریاست کمیته‌های مطبوع خود در ژانویه سال آینده، این موضوع را پیگیری می‌کنند تا دولت را پاسخگو کنند.

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این در حالی است که کنگره پیشتر دوبار در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، او را استیضاح کرده بود. نخستین بار در سال ۲۰۱۹ به دلیل تهدید او به قطع کمک‌های نظامی به اوکراین در صورتی که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور درباره جو بایدن تحقیقات انجام نمی‌داد.

کنگره پس از حمله ۶ ژانویه طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره، اقدام به استیضاح او کرد. در هر دو بار سنا، ترامپ را تبرئه کرد.

در همین حال، ترامپ ماه گذشته گفت که انتظار دارد در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ماه نوامبر، او را استیضاح کنند.

وی در این باره گفت: آنها من را استیضاح خواهند کرد. آنها هیچ ایده‌ای درباره علت آن ندارند.

این در حالی است که نتایج نظرسنجی دسیژن دسک اچ کیو نشان می‌دهد شانس دموکرات‌ها برای تصاحب اکثریت کنگره، ۶۸ درصد است.

چندی قبل سرگرد جیسون واتسون، افسر نیروی هوایی آمریکا که علناً از دونالد ترامپ انتقاد کرده و خواستار استیضاح او شده بود، با ۱۰ فقره اتهام نظامی روبه‌رو شد.

واتسون در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفته بود ترامپ نه تنها یک رئیس جمهور شکست خورده است، بلکه قانون اساسی را نیز نقض می‌کند، قوانین را می‌شکند، فاسد است و مردم آمریکا را می‌کشد.

پیش از آن نیز بر اساس گزارش اختصاصی روزنامه «وال‌استریت ژورنال» دونالد ترامپ و مشاوران ارشدش در حال پیش‌برد طرحی پنهان برای وادار کردن قانون‌گذاران کنگره به تصویب یک قطعنامه نمادین هستند؛ قطعنامه‌ای که هدف آن، باطل کردن و محو هر دو استیضاح دوره نخست ریاست‌جمهوری او از اسناد رسمی تاریخ آمریکاست.

این اقدام بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر برای بازسازی تصویر تاریخی ترامپ و پاک کردن لکه‌های سیاه کارنامه او از جمله محکومیت‌های کیفری و پرونده‌های مدنی پیش از پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش به شمار می‌رود؛ حرکتی که کارشناسان حقوقی آن را فاقد وجاهت قانونی در قانون اساسی می‌دانند، چرا که هیچ سازوکاری برای «به‌عقب برگرداندن» استیضاح مصوب در تاریخ ایالات متحده تعریف نشده است.

ایده پاک کردن استیضاح‌ها نخستین بار در سال ۲۰۲۳ توسط چهره‌های تندروی حزب نظیر «مارجری تیلور گرین» مطرح شد، اما بی‌نتیجه ماند. با این حال، در آوریل ۲۰۲۶ و پس از آنکه دولت ترامپ بخشی از اسناد محرمانه مربوط به پرونده استیضاح اول (ماجرای اوکراین و فشار بر جو بایدن) را از طبقه‌بندی خارج کرد، این طرح جان دوباره‌ای گرفت. رسانه‌های راست‌گرا مدعی شدند این اسناد، اعتبار شهادت شهود کلیدی آن زمان را زیر سوال می‌برد.

منبع: تسنیم