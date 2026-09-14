تیک آف؛
سه خودروی کلاسیک نایاب که از چنگ نازیها جان سالم به در بردند
پس از شروع جنگ جهانی دوم، برخی مالکان خودروهای گرانقیمت که نیاز داشتند سریع کشورهای اشغال شده را ترک کنند، خودروهای خود را در انبارهای قدیمی و زیرزمینها پنهان کردند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، به معرفی سه مورد از این خودروها که از چنگ نازیها جان سالم به در بردند میپردازد. یک دوسنبرگ مدل جی توریستر ۱۹۳۱ با قدرت چشمگیر ۲۶۵ اسببخار، یک بیوک سالن تور ۱۹۳۹ با بدنه اختصاصی مالتبی و موتور هشتسیلندر خطی، و یک پاکارد دوازده کلاب سدان ۱۹۳۸.
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