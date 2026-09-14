En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 146
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۴۳۴۷
کد خبر:۱۳۹۴۳۴۷
579 بازدید
تیک آف؛

سه خودروی کلاسیک نایاب که از چنگ نازی‌ها جان سالم به در بردند

پس از شروع جنگ جهانی دوم، برخی مالکان خودروهای گران‌قیمت که نیاز داشتند سریع کشورهای اشغال شده را ترک کنند، خودروهای خود را در انبارهای قدیمی و زیرزمین‌ها پنهان کردند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، به معرفی سه مورد از این خودروها که از چنگ نازی‌ها جان سالم به در بردند می‌پردازد. یک دوسنبرگ مدل جی توریستر ۱۹۳۱ با قدرت چشمگیر ۲۶۵ اسب‌بخار، یک بیوک سالن تور ۱۹۳۹ با بدنه اختصاصی مالتبی و موتور هشت‌سیلندر خطی، و یک پاکارد دوازده کلاب سدان ۱۹۳۸.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
ویدیو فیلم تیک آف خودرو خودرو نایاب جنگ جهانی
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟