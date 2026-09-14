گوشی‌های هوشمند و اپلیکیشن‌های امروزی فقط برای استفاده آسان طراحی نشده‌اند؛ بسیاری از عناصر رابط کاربری آن‌ها، از اعلان‌های قرمز و پیمایش بی‌نهایت گرفته تا پخش خودکار و «کشیدن برای ریفرش»، طوری ساخته شده‌اند که توجه کاربر را هرچه بیشتر درگیر کنند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با اشاره به دیدگاه تریستان هریس، طراح پیشین گوگل و از منتقدان اقتصاد توجه، نشان می‌دهد چگونه طراحی دیجیتال می‌تواند مرز میان استفاده عادی و وابستگی را کمرنگ کند. اما آیا با چند تغییر ساده در نحوه استفاده از تلفن همراه می‌توان دوباره کنترل توجه را به دست گرفت؟