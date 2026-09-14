در سال ۱۸۷۲، گروهی از کاوشگران اتریش-مجارستان راهی یکی از دشوارترین مأموریت‌های اکتشافی شمالگان شدند؛ سفری که برای آن حتی سلاح‌هایی ویژه و غیرمعمول نیز تدارک دیده شده بود. یکی از عجیب‌ترین این تجهیزات، رولور گاسر ۱۸۷۰ بود که تقریباً به‌طور کامل از برنز ساخته شده بود؛ سلاحی بسیار کمیاب که ظاهراً برای تحمل شرایط سخت قطبی و دفاع از اعضای گروه در برابر خرس‌های قطبی طراحی شده بود. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک داستان یکی از نمونه‌های بازمانده از آن مأموریت تاریخی را روایت می‌کند.