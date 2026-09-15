طبیعت و جغرافیا؛
آفتابپرست عجیب با طول عمر چند هفته
آفتابپرست لابورد یکی از عجیبترین خزندگان ماداگاسکار است؛ جانوری که بخش بزرگی از عمر خود را درون تخم و زیر خاک میگذراند و پس از بیرون آمدن، تنها چند هفته فرصت دارد رشد کند، به بلوغ برسد و چرخه زندگی خود را کامل کند. این آفتابپرست کوچک برای رسیدن به اندازه بالغ باید با سرعتی خیرهکننده رشد کند؛ رقابتی واقعی با زمان در سرزمینی خشک که باران، زمانبندی زندگی بسیاری از موجودات را تعیین میکند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، تصاویری دیدنی از یکی از کوتاهترین و شگفتانگیزترین چرخههای زندگی در میان مهرهداران خشکیزی را میبینید.
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