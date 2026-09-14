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دست همکاری گروسی به سوی ایران

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان کنفرانس عمومی این نهاد که هم‌اکنون در وین در حال برگزاری است، بار دیگر از ایران خواست همکاری خود با آژانس در زمینه اجرای پادمان‌ها را از سر بگیرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۲۹
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889 بازدید
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۶
گروسی

به گزارش تابناک؛ رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در سخنرانی خود در کنفرانس عمومی سالانه آژانس فعالیت‌های نظارت و راستی‌آزمایی آژانس در ایران را به دلیل ادامه داشتن جنگ دشوار توصیف کرد.

گروسی در این باره گفت: «بار دیگر از ایران دعوت می‌کنم با ما تعامل کند. همه ما می‌دانیم که به رغم سختی‌ها، مخاطرات و درگیری ادامه‌دار، مادامی که دوباره باهم همکاری نکنیم، از وضعیت قابل پیش‌بینی، تضمین، اعتماد و اطمینان برخوردار نخواهیم بود.»

او بیان کرد: «آژانس بار دیگر دست همکاری خود را برای شفاف‌سازی مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای، به سوی ایران دراز می‌کند و به نگرانی‌های ایران از نظر امنیت و چالش‌هایی که آن‌جا وجود دارد، احترام خواهد گذاشت. اما همکاری در زمینه پادمان‌ها و تضمین ماهیت کاملا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران باید ادامه یابد. ما سرسختانه خوش‌بین هستیم که این کار انجام شود.»

اظهارات گروسی در پی این مطرح شده است که هیچ پیشرفت ملموسی در تعامل ایران با آژانس در ارتباط با نظارت و دسترسی‌ها در ایران به ویژه بعد از حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران، حاصل نشده است.

ایران همکاری خود با آژانس را پس از حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ که به بمباران تاسیسات اتمی ایران در اصفهان، نطنز و فردو منجر شد، به تعلیق درآورد.

تهران اعلام کرده است تا زمانی که مدیرکل آژانس تحت فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل می‌کند، پیشرفتی در تغییر شکل همکاری با آژانس امکان‌پذیر نیست و در عین حال موافقت‌نامه پادمان جامع فعلی میان ایران و آژانس برای شرایط صلح و دوری از جنگی نظامی است و برای شرایطی که سایت‌ها و مراکز هسته‌ای ایران با حملات نظامی و تخریب مواجه شده‌اند این پادمان پاسخگو نیست و باید مقررات جدیدی درباره آن توافق شود.

با همه اینها و در سکوت آژانس و شخص مدیرکل، شورای حکام آژانس اخیرا با حمایت سه کشور اروپایی و آمریکا در آژانس، قطعنامه‌ای سیاسی را برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرد که در سایه ادعا‌های مطرح‌شده گروسی در بیانیه او در شورا درباره وضعیت فعالیت‌های پادمانی آژانس در ایران و توقف دانش و اطلاعات آن انجام شد.

منبع: ایسنا

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رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برنامه هسته‌ای ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
7
پاسخ
دست همکاری دراز میکنی منتهی رئیس سازمان انرژی اتمی رو راه نمیدن وین که بخوای دست همکاری سمت ش دراز کنی
قطعا گروسی یه جاسوس آمریکایی اسرائیلی هست
ما هیچ خیری در همکاری با آژانس ندیدیم
نمیدونم چرا خارج نمیشن از ان پی تی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
4
پاسخ
لعنت خدا براین مردک دو روی کثیف
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
4
پاسخ
ایران ناگزیر به ساختن بمب اتم هست و این پنجره زمانی دیر یا زود بسته میشه و با از بین رفتن بقیه تاسیسات اتمی دست ایران کاملا بسته میشه و دیگه چیزی برای چانه زنی نداره
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
2
پاسخ
گروسی تحت حمایت کامل اسرائیل و مهره اسرائیل است. تاسیساتی که بازدید کرد رو بمباران کردند. این یعنی چی؟ باید براش تله گذاشت و دعوتش کرد به کشور و بازداشتش کنیم تا تاوان فتنه ای رو که به پا کرد و با تایید اون اسرائیل و امریکا حمله کردند رو بده!!!
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
2
پاسخ
دقیقا یاد همون ضرب المثل معروف افتادم ! با دست پس میزنه با پا پیش میكشه ! عجب شیطونیه این آرژانتینی ذبل - مطمئنم اگر فوتبالیست میشد دست لیونل مسی را زا پشت بسته بود !
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
این یک دست معمولی نیست بلکه دست یک سری جنایتکار خونخوار و خونریز است که از آستین گرووسی بیرون آمد و باگزارش دروغ زمینه و بهانه حمله به ایران را به جنایتکاران آمریکایی و صهیونی داد
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